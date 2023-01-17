Неудачи, перемены, успех: гороскоп на февраль для всех знаков зодиака

Гороскопом на февраль 2023 года для представителей всех знаков зодиака поделилась астролог Ирина Душкина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, самый короткий месяц в году освободит от ретроградности. По словам эксперта по звездам, если раньше некоторые процессы тормозились, то в последний месяц зимы они активно продвинутся вперед.

Овен

Для них февраль будет сложным и напряженным в плане отношений и творчества. Время охлаждения чувств и расставаний, задержек и неожиданных обстоятельств, негативного вмешательства в дела посторонних лиц - это все станет причиной плохого настроения.

Однако будет вам и радость, но лишь в третьей декаде месяца. Не опускайте руки, а к трудностям относитесь философски. Особенно заставит вас поволноваться финансовая сфера. Чтобы не возникло проблем еще и со здоровьем, избегайте мест массового скопления людей и займитесь профилактикой хронических недугов.

Телец

Для представителей знака, которые активны и уверены в собственных действиях, месяц обещает быть благоприятным. Тельцам советуют не бояться неудач - за ними последуют победы. Им рекомендуют смело идти на риск - игра стоит свеч. Им не следует стараться все держать под контролем, особенно в сфере личных взаимоотношений.

Страхи и сомнения могут помешать вам достичь результатов в профессиональной сфере. Планы будут сорваны. Лучше всего успокоиться и действовать осторожно, но уверенно. Делайте свое дело, добросовестно выполняйте обязанности и исправляйте ошибки вовремя. Научитесь действовать по обстоятельствам, попутно решайте проблемы по мере их поступления. Стоит также позаботиться о собственном здоровье, самое главное - правильно питаться.

Близнецы

Последний месяц зимы поможет Близнецам узнать какую-то информацию, которая заставит вас по-новому посмотреть на некоторые вещи или людей. Много времени они посвятят изучению себя, самокопанию, и внешние контакты уйдут на второй план.

Временный внутренний комфорт пойдет вам на пользу, ведь вы сможете найти ответы на вопросы, которые давно не давали вам покоя. Да и в профессиональной сфере откроются новые перспективы. Во второй половине февраля не торопите события и дождитесь благоприятного момента. Особенно удача станет на сторону тех Близнецов, которые трудятся в сферах образования, преподавания, консультирования. Финансовых успехов достигнут те представители знака, которые будут доверять собственной интуиции. В плане здоровья возможны проблемы с эндокринной системой.

Рак

В самый короткий месяц года Ракам следует проявить деловую активность - сосредоточиться на профессиональной сфере, карьере, самореализации. Особенный успех ждет тех представителей знака, которые занимают руководящую должность.

Не бойтесь брать на себя ответственность. Постарайтесь, и тогда финансовое вознаграждение не заставит себя долго ждать. В сфере личных взаимоотношений вы не будете строить иллюзий, поэтому и разочарований удастся избежать. Здоровье вас не подведет. Вы полны сил и энергии. Ведите активный образ жизни, займитесь спортом.

Лев

Периодом перемен, причем далеко не всегда положительных, станет для Львов месяц. Возможно, сработает закон бумеранга - они пожнут плоды своих поступков и действий.

Эгоизм и жестокость будут наказаны, а кто поступал по справедливости и проявлял заботу о родных и близких людях, получат достойное вознаграждение от Вселенной. Некоторые взгляды и принципы придется пересмотреть, в финансовых вопросах следует проявить аккуратность. Здоровье не доставит вам беспокойства.

Дева

В финансовых вопросах в феврале Девам придется потрудиться. На работе их могут подставить коллеги, из-за которых у них возникнут неприятности. В личных взаимоотношениях возможны проблемы и непонимание.

Вам предстоит пройти проверку на прочность. Постарайтесь держать себя в руках и не отвечайте агрессией. В любой сложной ситуации решайте проблемы посредством конструктивного разговора, но никак не через конфликт. В плане здоровья проблем не предвидится. Тщательно мойте руки.

Весы

Весы в последний месяц зимы достигнут настоящего успеха, причем это касается и профессиональной, и личной сферы, и финансов, и бизнеса.

Будьте осторожны в дороге. По возможности отмените или перенесите на март важные поездки и путешествия. Во второй половине месяца возможны эмоциональные качели. Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою судьбу. Здоровье будет стабильным.

Скорпион

В феврале Скорпионы будут полны энергии и сил. Им советуют не бояться проявлять активность во всех сферах жизнедеятельности.

Главное - не будьте легкомысленными и невнимательными. Не стройте грандиозных планов - будьте реалистами, а также не пытайтесь охватить все и сразу - расставьте приоритеты и начните с главного. Чтобы здоровье вас не подвело, старайтесь избегать стрессовых ситуаций.

Стрелец

Перемены, связанные с семьей, родственниками или родителями, ожидают Стрельцов в последний месяц зимы.

Вам нужно всем вместе решать проблемы. Возможны значительные материальные поступления и подарки. Перед вами откроются отличные перспективы в том случае, если вы решите сменить работу. Одинокие Стрельцы познакомятся со своей будущей второй половинкой. Если же у вас есть партнер, старайтесь контролировать собственные эмоции, чтобы избежать ссор и конфликтов. В плане здоровья поберегите желудок. Есть смысл сесть на диету.

Козерог

Козерогам не следует рассчитывать на перемены в феврале. Исключение - романтическая сфера.

Это будет время романтики, знакомств и приятного общения. В профессиональной сфере придется сделать важный выбор, а в финансовых вопросах проявите внимательность и осторожность. Уделите внимание здоровью, особенно иммунной и эндокринной системе.

Водолей

Для Водолеев февраль будет счастливым месяцем.

Вы получите неплохие деньги и решите давние проблемы, причем очень легко. В профессиональной сфере вы достигнете успехов благодаря своему нестандартному мышлению и креативу. Руководитель наградит вас премией. Семейным представителям знака придется решать проблемы детей. Здоровье вас не подведет.

Рыбы

Рыбы в феврале устремятся вперед, особенно - в профессиональной и финансовой сферах.

Вам хочется перемен, поэтому вы начнете действовать активно и смело. Возможны новые источники дохода. Не оставляйте на потом новые идеи - беритесь за их реализацию сразу же. В личных отношениях избегайте давления на любимого человека. Здоровье беспокойства не доставит.

Также астролог рассказала об астрологических акцентах февраля 2023 года.

Полнолуние в знаке Льва 5 февраля. В это время нужно будет сосредоточиться на любовной сфере и личных взаимоотношениях. Одиноким людям следует заняться поисками второй половинки. Не засиживайтесь дома, чаще выходите на улицу, знакомьтесь, общайтесь, ходите на свидания. Больше оптимизма и флирта - и тогда ваша личная жизнь начнет налаживаться. Во всех сферах жизнедеятельности проявится стихия Огня - чувственная, активная, инициативная.

Ингрессия Меркурия в Водолей 11 февраля. Это время идеально подходит для поиска единомышленников и компаньонов для начала совместных проектов. Придут свежие идеи. Отличный период для обучения и получения новой информации, для смены места работы или даже сферы деятельности. Именно общие интересы помогут найти настоящих друзей. В это время можно и нужно реализовывать то, что давно откладывалось в долгий ящик.

Секстиль Марса и Хирона 11 февраля. Период очень благоприятный для тех, кто занимается военным делом или спортом. Сильные, активные и надежные лидеры вырвутся вперед. У кого в гороскопе сильный Марс, будет вести себя словно супергерой, молниеносно оценивая ситуации и находя правильные решения.

Ингрессия Солнца в созвездие Рыб 18 февраля. Аспект, который особенно позитивное влияние окажет на представителей стихии Огня. Однако важно не терять бдительность и четко отличать, где мечта, а где реальность. Период, когда люди будут погружены в себя, в свой внутренний мир, находятся в поисках глубинных мотивов и поступков. Однако есть риск идеализировать других людей, приписывая им то, что они на самом деле не чувствуют.

Ингрессия Венеры в Овне 20 февраля. Мягкость и тактичность сменится напористостью и активностью. Еще проявится особенно сильно демонстративность и эпатаж. Люди будут стремиться быть в центре внимания. Однако нужно быть осторожнее, иначе такое рвение вперед к яркости и признанию может послужить причиной ошибок и промахов. Избегайте прямолинейности и импульсивности, а также бесцеремонности.

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