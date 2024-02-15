В Казахстане изменились правила пребывания иммигрантов

Постановлением правительства Казахтана от 12 февраля 2024 года внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из страны и Правила осуществления миграционного контроля, сообщает Zakon.kz.

С 25 февраля 2024 года Требования, установленные для иностранцев, которым не требуется виза для въезда в РК, а также для граждан стран ЕАЭС, касательно пребывания суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней не распространяются на иммигрантов:

получивших РВП;

членов экипажей воздушных судов;

членов экипажей морских и речных судов;

членов поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад;

водителей грузовиков и автобусов, осуществляющих международные перевозки грузов, пассажиров, а также при транзите через РК;

сотрудников межправительственной фельдъегерской связи;

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих конвоирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

членов официальных государственных и правительственных делегаций государств и сопровождающих их лиц;

сотрудников, обслуживающих трансграничные сооружения, находящиеся в РК;

имеющих принадлежность к персоналу и жителям на арендованных у РК территориях.

Так, в обновленном пункте говорится, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане заканчивается:

для иммигрантов, прибывших в РК в порядке, не требующем получения визы, - по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или правительством РК;

для граждан государств - членов Евразийского экономического союза - по истечении 90 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней;

для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в РК, - по истечении срока визы;

для граждан государств, с которыми у Казахстана имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, - по истечении сроков, указанных в этих договорах;

для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, - по истечении срока действия данного разрешения;

для иммигрантов, привлеченных к административной ответственности за ранее допущенные нарушения срока пребывания в РК, - по истечении 15 календарных дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности;

для иммигрантов, осужденных за совершение уголовного правонарушения, - по истечении 10 календарных дней после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда;

для иммигрантов, постоянно проживавших в РК и оформивших документы на выезд из республики за границу на постоянное место жительства, - по истечении 30 календарных дней после оформления документов;

для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке сообщили о совершении в отношении них деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным кодексом РК тяжким или особо тяжким преступлением, - по истечении 30 календарных дней после рассмотрения заявления;

для иммигрантов, осужденных по приговорам судов РК условно к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также условно-досрочно освобожденных, - по истечении 15 календарных дней после завершения срока назначенного наказания либо неотбытой части наказания;

для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке признаны потерпевшими или свидетелями по уголовным делам о таких преступлениях, - срок пребывания продлевается на период, необходимый для расследования уголовного дела, но не более чем на 90 календарных дней;

в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях социального, природного, техногенного характера и введении чрезвычайного положения в связи с реальной угрозой стихийного бедствия или крупномасштабной аварии (катастрофы), а также нарушениях графика работы транспорта) - срок пребывания продлевается на период, необходимый для организации выезда, но не более чем на 30 календарных дней.

Иммигрантам, указанным в абзацах седьмом, восьмом, девятом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом, и иммигранты, прибывающим с целью осуществления трудовой деятельности, органами внутренних дел выдается уведомление, в котором указано до истечения какого срока иммигрант должен выехать из страны.

Иммигрантам, указанным в абзацах втором, третьем, пятом, исчисление разрешенного им срока пребывания при въезде в РК осуществляется путем исчисления со дня фактического въезда 180 календарных дней назад.

Если при въезде установлено превышение иммигрантом разрешенного ему срока пребывания, принимается решение об отказе во въезде.

При пребывании иммигрантов, указанных в абзацах втором, третьем, пятом, на территории РК исчисление разрешенного срока пребывания осуществляется путем отчисления 180 календарных дней назад со дня контроля (день, на который необходимо определить законность пребывания иммигранта на территории республики).

Аналогичный порядок исчисления срока пребывания применяется для иммигрантов, указанных в пункте 17 правил.

К таковым относятся:

Граждане Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки, Австрийской Республики, Королевства Бахрейн, Королевства Бельгия, Республики Болгария, Объединенных Арабских Эмиратов, Святого Престола Ватикан, Социалистической Республики Вьетнам, Федеративной Республики Германия, Греческой Республики, Королевства Дания, Новой Зеландии, Японии, Государства Израиль, Республики Ирландия, Республики Исландия, Королевства Испания, Республики Индонезия, Итальянской Республики, Канады, Государства Катар, Республики Кипр, Республики Колумбия, Республики Корея, Государства Кувейт, Латвийской Республики, Литовской Республики, Княжества Лихтенштейн, Великого Герцогства Люксембург, Венгрии, Малайзии, Республики Мальта, Соединенных Штатов Мексики, Княжества Монако, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Султаната Оман, Республики Польша, Португальской Республики, Румынии, Королевства Саудовская Аравия, Республики Сингапур, Словацкой Республики, Республики Словения, Королевства Таиланд, Турецкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Филиппины, Финляндской Республики, Французской Республики, Республики Хорватия, Чешской Республики, Республики Чили, Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеция и Эстонской Республики въезжают в Республику Казахстан и выезжают из Республики Казахстан без виз, если период их пребывания в Республике Казахстан не превышает тридцати календарных дней с момента пересечения Государственной границы Республики Казахстан, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней.

Требования касательно пребывания суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней не распространяются на иммигрантов:



получивших в установленном порядке разрешение на временное проживание;

членов экипажей воздушных судов при наличии записи в генеральной декларации (полетном задании);

членов экипажей морских и речных судов при наличии записи в судовой роли или выписке из нее;

членов поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад по листам формирования, утверждаемым на каждый рейс;

водителей грузовых транспортных средств (допустимый общий вес которых, включая прицеп, составляет более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, - более 3,5 тонны), осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении, водителей автобусов (имеющих более 12 мест для сидения, исключая место водителя), осуществляющих международные перевозки пассажиров, а также при следовании транзитом через территорию РК;

сотрудников межправительственной фельдъегерской связи при наличии служебных, командировочных удостоверений (предписаний), выдаваемых компетентными органами государств сторон;

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих конвоирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных при наличии служебных, командировочных удостоверений (предписаний), если иное не предусмотрено в международных договорах, ратифицированных Республикой Казахстан;

членов официальных государственных и правительственных делегаций государств и сопровождающих их лиц;

сотрудников, обслуживающих трансграничные сооружения, находящиеся на территории Республики Казахстан, при наличии служебных удостоверений (именных списков, заверенных руководством организаций (местным исполнительным органом);

имеющих принадлежность к персоналу и жителям на арендованных у РК территориях (при наличии документа, подтверждающего временную или постоянную регистрацию).

Разрешение на временное проживание оформляется на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта.



Разрешение на временное проживание оформляется в ИС МП с выдачей разрешения на временное проживание иммигранта с последующей передачей информации в единую информационную систему "Беркут" ( ЕИС "Беркут").

Иммигрантам, в отношении которых имеется оформленное в установленном законодательством РК порядке в области миграции населения разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, разрешение трудовому иммигранту, а также разрешение на временное проживание членам их семей оформляется на срок действия данного разрешения.

Иммигрантам, которым в соответствии с законодательством РК в области миграции населения или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, не требуется получения разрешений, указанных в части четвертой настоящего пункта, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Иммигрантам, прибывшим в Казахстан из стран, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, с целью осуществления деятельности в Международном финансовом центре "Астана", а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Инвестиционным резидентам МФЦА, прибывшим из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству администрации МФЦА на один год с возможностью ежегодного продления, но не более пяти лет.

При этом срок действия разрешения на временное проживание членов семьи инвестиционного резидента МФЦА не может превышать срока действия разрешения на временное проживание инвестиционного резидента МФЦА.

Иммигрантам, прибывшим с целью получения образования, профессиональной подготовки или стажировки, разрешение на временное проживание оформляется на один год, но не может превышать срока обучения, учебной практики или стажировки.

Иммигрантам, прибывшим в РК с целью воссоединения семьи, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству приглашающих лиц на сроки, предусмотренные законом "О миграции населения".

Иммигрантам, находящимся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству (медицинской справке) организации здравоохранения на период, необходимый для лечения.

При этом бизнес-иммигрантам, прибывшим из государств, заключивших с РК международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, ратифицированные республикой, а также членам их семьей разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству местного исполнительного органа на один год с возможностью ежегодного продления, но не более трех лет.



Иммигрантам, осуществляющим в установленном законодательством порядке миссионерскую деятельность, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайствам религиозных организаций, зарегистрированных в РК, на указанный в ходатайстве срок, но не более одного года.

Иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории РК, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству местного исполнительного органа на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев.

От получения разрешения на временное проживание освобождаются иммигранты:

прибывшие в Казахстан с визой РК;

обладающие дипломатическим или служебным паспортом;

не достигшие 16-летнего возраста.

При перемене иммигрантом временного места жительства в Республике Казахстан принимающее лицо в течение трех рабочих дней уведомляет об этом органы внутренних дел.

Оговаривается, что в случае неисполнения бизнес-иммигрантами обязанностей, установленных законом "О миграции населения", органы внутренних дел на основании ходатайства местных исполнительных органов принимают решение о сокращении срока пребывания бизнес-иммигрантов на срок, необходимый для их добровольного выезда.

Постановление вводится в действие с 25 февраля 2024 года.