Сколько еще земель будет изъято из незаконного оборота, рассказал Алихан Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства дал ряд поручений по обеспечению доступности пастбищ и возврату государству незаконно выданных или неиспользуемых земельных угодий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил премьер, доступность пастбищ является важнейшим элементом развития животноводства как одной из основ продовольственной безопасности страны.



"С апреля прошлого года действует Рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых земель и участков, выданных с нарушением законодательства. Особый импульс данной работе дал указ главы государства, позволяющий проводить проверки в отношении микро- и малых субъектов бизнеса в сфере АПК. В прошлом году изъято более 5 млн га. В том числе 4,8 млн га пастбищных угодий. В текущем году планируется изъять еще порядка 5 млн га". Премьер-министр Алихан Смаилов

По его словам, земли, изъятые у сельхозформирований, расположенных вокруг населенных пунктов, необходимо передать либо в общественное пользование, либо кооперативам личных подсобных хозяйств. Существующая законодательная база это позволяет. При этом премьер рекомендовал создавать условия для снижения нагрузки на общие пастбища, развивать отгонное скотоводство, в случает необходимости предоставлять участки из земель запаса.

"В районах с ограниченным земельным фондом акиматам необходимо проработать вопрос объединения личных хозяйств в кооперативы и организации стойлового содержания скота. В целом акимам регионов необходимо взять на особый контроль вопрос обеспечения пастбищами". Премьер-министр Алихан Смаилов

Премьер-министр указал на необходимость проводить оценку наличия свободных и неиспользуемых по назначению земель с применением космического мониторинга, для чего требуется активизировать внедрение соответствующей платформы JerInSpectr, а также усилить контроль за процессами землепользования в целом.