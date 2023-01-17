Без воды остался самый густонаселенный район Мангистауской области

Из-за сильных морозов в Мунайлинском районе Мангистауской области замерз водозаборный канал и жильцы многоквартирных домов лишились питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

Центральное водоснабжение в прилегающем к Актау Мунайлинском районе есть только в многоквартирных домах, жители частного сектора пользуются колодцами, которые наполняют из водовозов. Воду для района поставляет опреснительный завод "Каспий". По словам заместителя руководителя завода Бакыт Шапкана, обычно в зимний период в район подается 400 кубометров воды в час, однако в результате морозов объем сократился до 100 кубов в час.



"Основная причина сокращения – это замерзший водозаборный канал, расположенный на территории ТОО "МАЭК". К нам из водоканала поступает вода, а мы ее опресняем. Но так как объем поступающей воды сократился, мы пока не можем поставлять ее в район в прежних объемах", – сказал Бакыт Шапкан.

В настоящее время воду в многоквартирные дома Мунайлинского района бесплатно доставляют пять водовозов.

На МАЭК сообщили, что море в прибрежной зоне замерзало уже несколько дней назад. 14 января из-за обледенения снизился уровень воды в водозаборных каналах ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Работники энергокомбината совместно с ДЧС области и коммунальными службами начали работы по отогреву водоканала.

"Для подвоза горячей воды задействованы 11 водовозов, три единицы пожарной техники. На данный момент канал разморожен, уровень морской воды поднялся до прежнего рабочего состояния – 2,2 м. Работы продолжаются. Ограничения по теплоснабжению, горячей и питьевой воде для бытовых потребителей Актау не вводились". Пресс-служба ТОО "МАЭК"

В ближайшее время в Мунайлинском районе обещают восстановить водоснабжение.

Мунайлинский район был создан указом президента в 2007 году. Он был образован из прилегающих к Актау территорий сельских населенных пунктов. На момент основания в районе проживали 54 тыс. человек, а по состоянию на 1 февраля 2022 года численность населения составляет 180 422 человек. Сейчас он является одним из самых крупных и густонаселенных районов Мангистауской области.

Автор: Кирилл Александров