Два подростка и один взрослый погибли у себя дома в Мангистауской области

Три члена семьи погибли в Мунайлинском районе Мангистауской области. Среди погибших оказались подростки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона, трагедия произошла 23 февраля в жилом массиве "Каламкас". Угарным газом отравились четыре члена одной семьи. Трое умерли на месте происшествия, двое из них – подростки. Одному человеку удалось выжить. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в региональную многопрофильную больницу.

В пресс-службе Мунайлинского районного акимата заявили, что семье погибших оказали финансовую помощь.

По предварительной версии, у тепловой печи дома отсутствовал дымоход. Из-за этого ядовитый газ не выходил наружу, а распространялся внутри помещений.

Ранее, осенью 2024 года, схожая ситуация произошла в Костанайской области. Тогда трое детей и их дедушка погибли от отравления.