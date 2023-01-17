Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Какие села в Казахстане могут "потерять потенциал", рассказали в МНЭ

Казахстан село программа поддержка Фото: Zakon.kz
По данным Министерства национальной экономики Казахстана, около 2,8 тыс. сельских населенных пунктов в стране не охвачены мерами поддержки в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі". Некоторые из них в будущем могут "потерять потенциал", передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства глава Миннацэкономики Алибек Куантыров пояснил, почему в проект по развитию сельских территорий "Ауыл - Ел бесігі" из 6,5 тыс. казахстанских сел и аулов вошли только 3,5 тыс., а 2,8 тыс. сельских населенных пунктов остались вне проекта.

"Есть села, в которых проживают 50 человек и менее, которые находятся в отдаленных местах. Проводить (в таких селах – Прим. ред.) дорогостоящую дорогу или строить дорогую, пусть даже малокомплектную, школу, нецелесообразно. Поэтому, так как ресурсов все равно на всех не хватит, нужно использовать их рационально. В каких-то аулах люди переселяются, где-то школы строятся на несколько аулов. Организовать проще автобусные перевозки для школьников, и хорошие больницы могут строиться в более крупных селах. Поэтому некоторые села могут естественным образом терять потенциал". Министр национальной экономики Алибек Куантыров

По его словам, проект "Ауыл - Ел бесігі" сконцентрирован на 3,5 тыс. так называемых "опорных" сел и населенных пунктов – "спутников", где проживают 90% сельского населения, 7 млн человек из 7,8 млн сельских жителей.

Читайте также

Министр Куантыров спустился в шахту и узнал про условия работы

В МСХ обещали изъять незаконные земли, если выявят такие у семьи Назарбаевых

Вице-премьер казахстанцам: Банкротство – не есть благо

Анастасия Прилепская
Куантыров Алибек МНЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Что такое единый платеж и что он в себя включает
Что такое единый платеж и кто его сможет применять
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления