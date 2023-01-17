Какие села в Казахстане могут "потерять потенциал", рассказали в МНЭ

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, около 2,8 тыс. сельских населенных пунктов в стране не охвачены мерами поддержки в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі". Некоторые из них в будущем могут "потерять потенциал", передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства глава Миннацэкономики Алибек Куантыров пояснил, почему в проект по развитию сельских территорий "Ауыл - Ел бесігі" из 6,5 тыс. казахстанских сел и аулов вошли только 3,5 тыс., а 2,8 тыс. сельских населенных пунктов остались вне проекта.

"Есть села, в которых проживают 50 человек и менее, которые находятся в отдаленных местах. Проводить (в таких селах – Прим. ред.) дорогостоящую дорогу или строить дорогую, пусть даже малокомплектную, школу, нецелесообразно. Поэтому, так как ресурсов все равно на всех не хватит, нужно использовать их рационально. В каких-то аулах люди переселяются, где-то школы строятся на несколько аулов. Организовать проще автобусные перевозки для школьников, и хорошие больницы могут строиться в более крупных селах. Поэтому некоторые села могут естественным образом терять потенциал". Министр национальной экономики Алибек Куантыров

По его словам, проект "Ауыл - Ел бесігі" сконцентрирован на 3,5 тыс. так называемых "опорных" сел и населенных пунктов – "спутников", где проживают 90% сельского населения, 7 млн человек из 7,8 млн сельских жителей.