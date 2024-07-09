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По каким критериям в Казахстане будут определять потенциал сельских населенных пунктов

В каким критериям в Казахстане будут определять перспективность сел, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 17:06 Фото: amanatpartiasy
Министерство национальной экономики разработало критерии для определения потенциала сельских населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Одним из главных критериев перспективности села является его демографическая ситуация: количество жителей и процент молодежи (не менее 30%).

Так, к средненаселенным пунктам отнесены села, где среднее количество жителей 2800 человек (+-), к густонаселенным – 7600 человек (+-) .

Также на перспективность села влияют миграционные процессы (отток, приток населения).

Кроме того, к критериям перспективности населенных пунктов относятся:

  • инфраструктурный блок: есть ли централизованное водоснабжение; наличие автодорог местных, областных и республиканских; детские сады и школы; медучреждения, интернет и мобильная связь;
  • экономический блок: уровень занятости; валовая добавленная стоимость;
  • геопространственный блок: туристические и экологические зоны; приграничные сельские населенные пункты. 

Как пояснили в МНЭ, этот документ станет основой для осуществления работы по определению сельских населенных пунктов, подлежащих для расчета их потенциала социально-экономического развития.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области несколько сел станут самостоятельными.

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