Суд по делу Серика Кудебаева: допрошен замкомандира войсковой части

17 января состоялось очередное заседание суда по делу бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает Zakon.kz.

В качестве свидетеля был допрошен заместитель командира войсковой части 18404 Аркадий Бурмич.



Гособвинители задавали уточняющие вопросы по событиям, произошедшим 5 января 2022 года. Вопросы касались моментов, где находились военные и что они делали в момент беспорядков. Как оказалось, на поддержание правопорядка прибыло порядка 200 военнослужащих. Они были рассредоточены на охрану территорий и зданий Департамента полиции Алматинской области и Управления полиции Талдыкоргана.

Ничего конкретного, что могло прояснить ситуацию по событиям, связанным с бездействием бывшего начальника областной полиции Кудебаева, Бурмич сообщить не смог.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

Лариса Штоппель