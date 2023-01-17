Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Суд по делу Серика Кудебаева: допрошен замкомандира войсковой части

Аркадий Бурмич Фото: Zakon.kz
17 января состоялось очередное заседание суда по делу бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает Zakon.kz.

В качестве свидетеля был допрошен заместитель командира войсковой части 18404 Аркадий Бурмич. 

Гособвинители задавали уточняющие вопросы по событиям, произошедшим 5 января 2022 года. Вопросы касались моментов, где находились военные и что они делали в момент беспорядков. Как оказалось, на поддержание правопорядка прибыло порядка 200 военнослужащих. Они были рассредоточены на охрану территорий и зданий Департамента полиции Алматинской области и Управления полиции Талдыкоргана.

Ничего конкретного, что могло прояснить ситуацию по событиям, связанным с бездействием бывшего начальника областной полиции Кудебаева, Бурмич сообщить не смог.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

Лариса Штоппель

Читайте также

Вдова врача Юрия Шумкова: Как можно простить убийцу?

Крупные пожары в Костанайской области: виновным признан тракторист

Убийцу врача Шумкова осудили на 18 лет

Редакция Zakon.kz
Кудебаев Серик Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Что такое единый платеж и что он в себя включает
Что такое единый платеж и кто его сможет применять
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления