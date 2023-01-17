Население Китая сократилось впервые с 1961 года

Население Китая в 2022 году впервые сократилось за шесть десятилетий. Ожидается, что это ознаменует начало длительного периода снижения численности населения с глубокими последствиями для экономики страны и всего мира, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального бюро статистики, население Китая сократилось примерно на 850 тыс. человек до 1 млрд 411 млн 750 тыс. человек, сообщает Reuters.



В долгосрочной перспективе эксперты ООН считают, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек. Это число в три раза больше, чем в предыдущем прогнозе от 2019 года.

Демографы сетуют на то, что Китай "состарится раньше, чем разбогатеет". Это замедлит экономику, поскольку доходы падают, а государственный долг растет из-за растущих расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.



"Демографические и экономические перспективы Китая гораздо мрачнее, чем ожидалось. Китаю придется корректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику". демограф И Фуксиан

И Фуксиан добавил, что сокращение рабочей силы в стране и спад в обрабатывающей промышленности еще больше усугубят рост цен и высокую инфляцию в США и Европе.

Глава национального статистического бюро Кан И сказал, что людям не стоит беспокоиться о сокращении численности населения, поскольку "общее предложение рабочей силы все еще превышает спрос".

Уровень рождаемости в Китае в прошлом году составил всего 6,77 рождений на 1000 человек, что ниже показателя в 7,52 рождений в 2021 году и является самым низким уровнем рождаемости за всю историю страны. Число китайских женщин детородного возраста, который правительство определяет как возраст от 25 до 35 лет, сократилось примерно на 4 млн.

Уровень смертности, самый высокий с 1974 года, составил 7,37 смертей на 1000 человек, по сравнению с 7,18 смертей в 2021 году.

Демографический спад во многом является результатом политики "одного ребенка", проводившейся в Китае с 1980 по 2015 год, а также высоких цен на образование, из-за которых многие китайцы не хотят иметь больше одного ребенка или вообще не имеют детей.

По словам экспертов в области народонаселения, жесткая китайская политика нулевого коэффициента деторождения, действовавшая в течение трех лет, нанесла дополнительный ущерб демографическим перспективам страны.



С 2021 года местные органы власти начали принимать меры, чтобы стимулировать людей рожать больше детей, включая налоговые вычеты, увеличение продолжительности декретного отпуска и жилищные субсидии. Си Цзиньпин также заявил в октябре, что правительство будет проводить дальнейшую политику поддержки.

Отмечается, что поиск детских колясок в китайской поисковой системе Baidu упал на 17% в 2022 году и снизился на 41% с 2018 года, а поиск детских бутылочек снизился более чем на треть с 2018 года. Напротив, поисковые запросы на дома престарелых в прошлом году выросли в восемь раз.



Обратная картина наблюдается в Индии, где, согласно данным Google Trends, в 2022 году число запросов на детские бутылочки увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом, в то время как число запросов на детские кроватки выросло почти в пять раз.