Население Китая сократилось на 3,39 млн человек в 2025 году

Численность населения Китая в 2025 году составила 1,40489 млрд граждан, сократившись на 3,39 млн человек. Население КНР сокращается четвертый год подряд, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР, мужское население КНР за год уменьшилось на 0,3%, до 716,85 млн человек, а женское – на 0,1%, до 688,04 млн человек.

Исходя из данных, опубликованных в докладе, за отчетный период в Китае появились на свет 7,92 млн новорожденных, умерли 11,31 млн человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 5,63 и 8,04 промилле соответственно.

"Среди граждан страны доля лиц в возрасте от 16 до 59 лет достигает 851,36 млн человек. Это на 0,7% меньше, чем по итогам 2024 года. Жителей возрастом старше 65 лет стало больше на 1,5% (223,65 млн человек)", – отмечается в статотчете.

Кроме того, в 2025 году городское население КНР увеличилось на 1% (на 10,3 млн человек), до 953,8 млн человек. В сельской местности проживает 451,09 млн человек (уменьшение на 2,9%, на 13,69 млн человек). Степень урбанизации составляет 67,89%.

В последние годы власти КНР постоянно прорабатывают меры по стимулированию рождаемости и развитию так называемой серебряной экономики. Известно, что эта система нацелена на использование покупательского потенциала пожилых людей. Правительство расширяет систему ухода за несовершеннолетними, стремится создать благоприятную для деторождения социальную атмосферу, усилить поддержку гражданам в сфере образования, жилья и занятости.

В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за 60 лет, уменьшившись на 850 тыс. человек. В 2023 и 2024 годах показатель снизился еще на 2,08 млн и 1,39 млн человек соответственно.

5 января 2026 года в Бюро национальной статистики (БНС) предоставили обновленные данные о численности населения Казахстана. Согласно статданным, на 1 декабря 2025 года численность казахстанцев составила 20 478 879 человек.