#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
509.63
592.34
6.54
Мир

Население Китая сократилось на 3,39 млн человек в 2025 году

Китай обновил данные численности населения, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 00:42 Фото: pixabay
Численность населения Китая в 2025 году составила 1,40489 млрд граждан, сократившись на 3,39 млн человек. Население КНР сокращается четвертый год подряд, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР, мужское население КНР за год уменьшилось на 0,3%, до 716,85 млн человек, а женское – на 0,1%, до 688,04 млн человек.

Исходя из данных, опубликованных в докладе, за отчетный период в Китае появились на свет 7,92 млн новорожденных, умерли 11,31 млн человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 5,63 и 8,04 промилле соответственно.

"Среди граждан страны доля лиц в возрасте от 16 до 59 лет достигает 851,36 млн человек. Это на 0,7% меньше, чем по итогам 2024 года. Жителей возрастом старше 65 лет стало больше на 1,5% (223,65 млн человек)", – отмечается в статотчете.

Кроме того, в 2025 году городское население КНР увеличилось на 1% (на 10,3 млн человек), до 953,8 млн человек. В сельской местности проживает 451,09 млн человек (уменьшение на 2,9%, на 13,69 млн человек). Степень урбанизации составляет 67,89%.

В последние годы власти КНР постоянно прорабатывают меры по стимулированию рождаемости и развитию так называемой серебряной экономики. Известно, что эта система нацелена на использование покупательского потенциала пожилых людей. Правительство расширяет систему ухода за несовершеннолетними, стремится создать благоприятную для деторождения социальную атмосферу, усилить поддержку гражданам в сфере образования, жилья и занятости.

В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за 60 лет, уменьшившись на 850 тыс. человек. В 2023 и 2024 годах показатель снизился еще на 2,08 млн и 1,39 млн человек соответственно.

5 января 2026 года в Бюро национальной статистики (БНС) предоставили обновленные данные о численности населения Казахстана. Согласно статданным, на 1 декабря 2025 года численность казахстанцев составила 20 478 879 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Население Китая за год сократилось почти на три миллиона человек
15:15, 17 января 2024
Население Китая за год сократилось почти на три миллиона человек
Новые данные о численности населения Казахстана на 1 февраля 2025 года
17:59, 03 марта 2025
Новые данные о численности населения Казахстана на 1 февраля 2025 года
Новые данные о численности населения Казахстана на 1 января 2025 года
14:14, 03 февраля 2025
Новые данные о численности населения Казахстана на 1 января 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: