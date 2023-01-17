Сколько будет действовать закон о банкротстве физлиц

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Кайрат Миятов ответил на вопросы по принятому закону о банкротстве физических лиц и объяснил некоторые моменты, сообщает Zakon.kz.

Закон о банкротстве для физлиц начнет действовать с 3 марта. Срок его действия не ограничен самим законом. Об этом зампред КГД МФ РК Кайрат Миятов рассказал в эфире "Правмедиа", отвечая на вопросы зрителей.

"Граждане думают, что это какая-то кредитная амнистия, никакой кредитной амнистии не будет. Чем отличается кредитная амнистия от банкротства? У кредитной амнистии нет никаких последствий. Долг списывается, должнику взамен никаких ограничений не устанавливается. По закону о банкротстве есть существенные ограничения. Граждане должны понимать, что из-за суммы долга в 200-300 тысяч тенге банкротиться, чтобы свою деловую репутацию и кредитную историю понизить, – это не совсем разумный шаг". Кайрат Миятов

Если гражданину через год-два потребуются заемные средства, банк откажет. Поэтому, продолжил спикер, нужно несколько раз подумать, прежде чем пойти на процедуру банкротства.

"Нужно постараться найти общий язык с кредитором и, скажем так, изыскать возможность погашения, чтобы сохранить свою хорошую кредитную историю для того, чтобы дальше продолжить активную деятельность". Кайрат Миятов

Еще один зритель поинтересовался, заберет ли банк его автомобиль стоимостью 500 тыс. тенге при долге в 1 млн тенге. Зритель подчеркнул, что у него нет официальной работы, и он не платил один год. Кроме этого, автомобиль является его единственным источником дохода.

Кайрат Миятов пояснил отсутствие термина "единственный источник дохода", касающегося автомобиля.

"У нас есть терминология – имущество, зарегистрированное в уполномоченном органе. По всей видимости, авто является его собственностью. Если долг перед банком 1 млн тенге, то это не совсем подходит под процедуру внесудебного банкротства, так как есть автомобиль, имущество. Он один год не работает, автомобиль есть, по всей видимости, он занимается частным извозом". Кайрат Миятов

Спикер подчеркнул, что ситуация зрителя подпадает под параметры судебного банкротства. Сумма долга не превышает 5,5 млн тенге.

"Хочу добавить, что нужно изыскивать возможность, проходить процедуру урегулирования с банками, найти понимание. Возможно, кредитор пойдет на уступки. Какую-то сумму долга спишет, чтобы была возможность погашать задолженность в рассрочку". Кайрат Миятов

Ранее был опубликован текст закона о банкротстве. Закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Внесудебное банкротство

Можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, не превышающими 1600 МРП (5,5 млн тенге). Для инициирования процедуры должник подает соответствующее заявление через госкорпорацию "Правительство для граждан".

Судебное банкротство

По долгам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов казахстанцы смогут применить судебное банкротство. Заявление подается в суд по месту жительства должника. С даты возбуждения производства долговые обязательства считаются истекшими, прекращается начисление пени (неустойки, штрафа), а должнику запрещается принимать на себя новые денежные или имущественные обязательства, запрещен выезд за пределы РК, приостанавливается исполнение ранее принятых решений судов в отношении имущества должника.

Восстановление платежеспособности

Восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

После признания банкротства граждане: