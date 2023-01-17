Акорда опубликовала фото и видео с официальной встречи Токаева с шейхом Мухаммедом
Фото: akorda.kz
17 яняваря 2023 года перед Дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан" состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
В Telegram-канале Акорды отмечается, что в честь прибытия президента Казахстана были произведены артиллерийские залпы и исполнен государственный гимн РК.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян тепло поприветствовали друг друга.
Затем командир роты Почетного караула отдал рапорт.
Также пресс-служба главы государства поделилась видео с официальной встречи.
Президент Касым-Жомарт Токаев в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом прибыл 15 января 2023 года.
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