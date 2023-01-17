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Акорда опубликовала фото и видео с официальной встречи Токаева с шейхом Мухаммедом

Акорда опубликовала фото и видео с официальной встречи Токаева с шейхом Мухаммедом Фото: akorda.kz
17 яняваря 2023 года перед Дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан" состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды отмечается, что в честь прибытия президента Казахстана были произведены артиллерийские залпы и исполнен государственный гимн РК.

Акорда опубликовала фотографии с официальной встречи Токаева с шейхом Мухаммедом

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян тепло поприветствовали друг друга.

Затем командир роты Почетного караула отдал рапорт.

Также пресс-служба главы государства поделилась видео с официальной встречи.

Президент Касым-Жомарт Токаев в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом прибыл 15 января 2023 года.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан ОАЭ
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