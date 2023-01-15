Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ

Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ Фото: Telegram/aqodra_resmi
Глава государства прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Zakon.kz.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.


Президент Казахстана примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", а также проведет встречи с представителями деловых кругов.

Читайте также

Умер актер Вахтанг Кикабидзе

В южных областях Казахстана сохранится морозная погода

В Египте раскопали древнюю гробницу

Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала уроженка США Р’Бонни Габриэль
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала уроженка США Р’Бонни Габриэль
Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана
Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана
Какой статус останется у Назарбаева после отмены закона о ПП
Какой статус будет у Нурсултана Назарбаева после отмены закона о Первом Президенте РК
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления