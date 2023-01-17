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Объявлена птица года в Казахстане

В Казахстане выбрали птицу 2023 года. Ею стала синяя птица Фото: wikimedia
В Казахстане выбрали птицу 2023 года. Ею стала синяя птица, сообщает Zakon.kz.
Синяя птица занесена в Красную книгу РК. Характерный флейтовый свист синей птицы, перекрывающий шум горных рек, практически невозможно ни с чем спутать. 

Синяя птица, Көкқұс (Myophonus caeruleus) — вид из семейства дроздовые, обитает по горным рекам юга Казахстана. Зимой откочевывает к югу, но часть птиц зимует в нижнем поясе гор. В последние годы бердвочеры (любители наблюдать за птицами) отмечают единичные зимовки в городе Алматы. Гнездится над водой на скальных выступах, опорах мостов. В кладке 4-6 яиц. Питается водными и наземными беспозвоночными, ящерицами, грызунами, реже мелкими птицами и рыбами, осенью и зимой поедает ягоды.

Главные угрозы для вида в Казахстане – нелегальный отлов для зооторговли, а в последнее время – нарастающий фактор беспокойства из-за массового отдыха людей в горах. Орнитологи рекомендуют туристам как можно реже сходить с троп в горах, особенно весной и в начале лета, когда идет период гнездования у многих птиц.

Птицу года традиционно выбирали члены АСБК путем онлайн-голосования. Из двух видов — саксаульной сойки и синей птицы — 64% голосующих остановили свой выбор на синей птице.

Виды были предложены орнитологами Союза охраны птиц Казахстана и АСБК (Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия).

Голосование длилось шесть дней и завершилось 15 января.

В 2022 году птицей года был соловей. 

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Анастасия Стативкина
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