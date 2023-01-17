В Алматы школьник на уроке физкультуры получил тяжелую травму головы
О происшествии на странице в Facebook рассказала мама мальчика.
Она отметила, что ребенку "проведена операция под общим наркозом, в каркасе лица теперь есть титановые элементы на всю жизнь".
Автор отмечает, что получила некоторые записи с уроков физкультуры за несколько дней до инцидента. И по ним, как заявляет женщина, понимает, "что именно халатное отношение учителей, несоблюдение техники безопасности, нормативов, да и некорректность самих планов изначально, могли стать причиной инцидента с сыном".
"По словам сына, в день инцидента учитель дал игру детям, а сам сел на скамейку, увлекшись телефоном. Дети бесконтрольно носились по залу. Я нашла подтверждение этому в объяснении ситуации от самого учителя. Он описал ее иначе, он не контролировал игру, не видел за кем бежали мальчики до удара. У меня имеется это подтверждение в переписке с учителем", — говорится в публикации.
В заключении мама обращается с просьбой принять меры к уполномоченным органам.
"Люди, допустившие подобное, не должны оставаться безнаказанными", — пишет автор.
В свою очередь, в полиции города прокомментировали случившееся.
По данным городского ДП, расследование по данному факту проводит Управление полиции Медеуского района Алматы.
"С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных ребенком, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплекса проверочных мероприятий по делу будет принято решение".Пресс-служба ДП Алматы
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