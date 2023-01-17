Что с правами залоговых кредиторов по закону о банкротстве граждан?

30 декабря 2022 года принят закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" (далее - закон о банкротстве граждан).

Как его применение повлияет на права залоговых кредиторов? Сохраняют ли они свое преимущественное право перед остальными категориями кредиторов?

Предмет залога – в счет долга

Возьмем ситуацию, в которой процедуру банкротства инициировало физическое лицо-заемщик, являющееся одновременно залогодателем (предметом залога выступает, к примеру, квартира).

Сразу стоит оговориться, что по закону о банкротстве граждан в состав имущественной массы не включается единственное жилище, не являющееся обеспечением исполнения обязательства (п.3 статьи 38). Если жилище выступает предметом залога, то оно попадает в имущественную массу, то есть такое имущество подлежит реализации в ходе процедуры банкротства, даже если оно является единственным жильем должника.

В нашем примере, таким образом, квартира подлежит включению в имущественную массу.

Согласно закону залоговому кредитору финансовым управляющим будет предложено принять предмет залога в счет погашения долга. Залоговый кредитор вправе согласиться с принятием залогового имущества. Если оценочная стоимость такого имущества больше размера требования залогового кредитора, то последний обязан направить разницу в имущественную массу должника. Если же оценочная стоимость принимаемого имущества меньше размера требования залогового кредитора, то такое требование считается погашенным; залоговый кредитор уже не вправе будет претендовать на дополучение долга с должника по своему требованию.

Залоговый кредитор вправе отказаться от принятия залогового имущества в натуре. Однако в этом случае для него наступает неприятное последствие - он лишается преимущественного права перед другими кредиторами на получение удовлетворения из имущественной массы должника. Его требования будут включены в третью очередь (п.7 статьи 41, п.4 статьи 40 Закона О банкротстве граждан).

Иногда лучше отказать

На первый взгляд, утрата залогодержателем преимущественного права удовлетворения своих требований выглядит вполне резонно, раз он сам отказался от принятия предмета залога в счет погашения долга.

Однако на практике случаи отказа залогодержателя принять имущество по отступному не редкость. Отказ может последовать по причине нахождения имущества в аварийном состоянии, требующем капитального ремонта, значительных вложений. Бывают случаи намеренного ухудшения залогодателем своего имущества. Все это делает невыгодным залоговому кредитора соглашаться на принятие по отступному предмета залога.

Но отказ от принятия залогового имущества в качестве отступного вовсе не должен означать отказ от залогового права. По крайней мере, такое лишение преимущественного права никак не соответствует сути залога.

В итоге закон о банкротстве практически нивелирует назначение залога как способа преимущественного удовлетворения требований. С точки зрения гражданского права это нечто немыслимое и абсурдное.

"Залоговое право наполовину"

Подход законодателя по отношению к интересам залоговых кредиторов по Закону О банкротстве граждан не может не удивлять. Это наглядно видно в сравнении с нормами Закона "О реабилитации и банкротстве", которым регулируются процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В вопросе соблюдения интересов залоговых кредиторов разница между двумя законами существенная.

Во-первых, если оценочная стоимость залогового имущества, принимаемого залоговым кредитором в натуре, меньше размера его требований, то при банкротстве ИП и юрлиц требования залогового кредитора включаются в реестр требований кредиторов в составе четвертой очереди (п.6 статьи 104-1 Закона "О реабилитации и банкротстве"). Иначе говоря, залоговый кредитор не утрачивает право на разницу, имея возможность ее дополучить за счет имущественной массы должника.

В отличие от этого, при банкротстве граждан залоговый кредитор утрачивает право на дополучение разницы между размером требования к должнику и оценочной стоимостью принимаемого в натуре залогового имущества, поскольку с принятием предмета залога требования залогового кредитора считаются погашенными (п.6 статьи 41 закона о банкротстве граждан).

Во-вторых, различны последствия отказа залогового кредитора от принятия залогового имущества в натуре. При банкротстве ИП и юрлиц требования залогового кредитора (в части, обеспеченной залогом), отказавшегося принять предмет залога в счет погашения долга, включаются во вторую очередь, опережая требования по налоговой задолженности, таможенным платежам и т.п. (статья 103 Закона "О реабилитации и банкротстве"). Однако при банкротстве граждан требования залогового кредитора включаются в третью очередь, уступая требованиям по налоговой задолженности, таможенным платежам и т.п., то есть практически наравне с требованиями других кредиторов (п.4 статьи 40 Закона О банкротстве граждан). Тем самым залоговый кредитор в последнем случае практически утрачивает преимущество перед остальными кредиторами.

Вряд ли такой подход можно назвать справедливым и отвечающим целям залога как такового. Правильным было бы сохранить за залоговым кредитором права получения удовлетворения из стоимости предмета залога и разницы (непогашенной части долга) по тем же правилам, что и при банкротстве ИП и юрлиц.

В отношении банкротов-граждан получается эдакое "залоговое право наполовину": право залога вроде как есть, но преимущественное право удовлетворения своего требования залоговый кредитор фактически не имеет.

Впрочем, не стоит удивляться - подоплека позиции законодателя понятна. В очередной раз под популистским лозунгом защиты интересов граждан-должников, "во избежание социальной напряженности" законодательство подстраивается под нелепые конструкции вопреки принципам и основам гражданского права (в данном случае в части залогового права).

Делаем лучше сейчас, но хуже в будущем

Помимо этого, мало кто просчитал последствия такого подхода для кредитования в целом.

Смотрите, что получается. Законодатель вынуждает залогового кредитора принять залоговое имущество, несмотря на то, что его стоимость не покроет сумму задолженности банкрота. В противном случае (если залоговый кредитор отказывается принять имущество в натуре), преимущественное право удовлетворения требования утрачивается; на него вправе претендовать уже другие, незалоговые, кредиторы. В такой ситуации банки и другие финансовые организации вынуждены строить свою кредитную политику таким образом, чтобы сумма кредита ни в коем случае не превышала стоимость предмета залога. Правда, сейчас многие финорганизации и так придерживаются этого правила, но с учетом нового закона о банкротстве им придется еще более ужесточить свои требования кредитной и залоговой политики.

Скорее всего, размер дисконтирования залоговой стоимости будет увеличен, следовательно, размер предполагаемого к выдаче кредита уменьшится. Другого выхода у финорганизаций для уменьшения своих убытков не будет. В итоге нуждающиеся в кредитах либо не получат их, либо получат в меньшем размере, чем требуется, либо вынуждены будут изыскивать дополнительные залоги и гарантии, что, как правило, затруднительно.

Придать внеочередное, а не преимущественное право

Надо отметить, что с правом залога у нас в целом дела обстоят, мягко говоря, не очень. Залог теряет привлекательность как надежный инструмент, покрывающий риски невозврата долга, которым обеспечивается залог.

Ведь что придает уверенность кредитору-залогодержателю?

Без согласия залогодержателя залогодатель не вправе осуществить отчуждение предмета залога. Принимая в залог имущество, залогодержатель уверен в том, что залогодатель без его согласия не сможет залоговое имущество продать, подарить, перезаложить и т.п. У залогового кредитора есть преимущественное право удовлетворения своего требования перед остальными кредиторами. Сколько бы ни было кредиторов у залогодателя, залоговый кредитор рассчитывает на то, что его требования будут удовлетворены из стоимости предмета залога раньше остальных кредиторов.

С последним как раз проблема.

Во-первых, у залогового кредитора нет преимущественного права в случаях банкротства должника. Перед ним в очереди оказываются кредиторы по требованиям по возмещению вреда жизни и здоровью, оплате труда и выплате компенсаций и др.

Во-вторых, у залогового кредитора отсутствует преимущественное право в рамках не только процедуры банкротства, но и исполнительного производства в отношении должника. Также, как и при банкротстве, есть определенная категория взыскателей, которые имеют преимущество перед залоговым кредитором (ст.ст. 57, 112 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей").

В-третьих, закон допускает в некоторых случаях списание в пользу незалогового кредитора денег на счете, являющихся предметом залога. Так, допускается списание (изъятие) заложенных денег третьими лицами по платежным требованиям, инкассовым распоряжениям налоговых и таможенных органов (кроме суммы основного долга по банковским займам), а также по инкассовым распоряжением судебных исполнителей. Иначе говоря, нет полного иммунитета от изъятия заложенных денег третьими лицами.

И вот свежепринятый закон о банкротстве граждан, что называется, вколачивает еще один гвоздь в гроб залогового права.

Институт залога как надежного способа обеспечения исполнения обязательств можно спасти, установив в законодательстве правило внеочередного удовлетворения требований залогового кредитора из стоимости залогового имущества, в том числе в процедурах банкротства и принудительного взыскания по требованиям третьих лиц. Никто не должен стоять в очереди перед залоговым кредитором; именно его требования должны подлежать удовлетворению раньше остальных кредиторов, то есть вне очереди. Иначе тенденцию утраты надежности залога не переломить.