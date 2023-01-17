Казахстанец Арби Муциев стал лучшим в телевизионном турнире "Лига Чемпионов"
Фото: пресс-служба Федерации бильярдного спорта РК
17 января в Москве завершился престижный телевизионный турнир "Лига Чемпионов". Традиционно в турнире принимают участие 8 сильнейших игроков по версии Международной Конфедерации Пирамиды.
Формат турнира таков, что каждая встреча проходила 1 раз в неделю в режиме онлайн на канале MatchTV.
В этом сезоне на турнир были приглашены:
- Дастан Лепшаков (Кыргызстан)
- Диана Миронова (Россия)
- Арби Муциев (Казахстан)
- Никита Ливада (Россия)
- Азиз Мадаминов (Кыргызстан)
- Олег Еркулев (Россия)
- Никита Володин (Россия)
- Дмитрий Шкода (Россия)
Все спортсмены достаточно известны и титулованы. Каждый из них является победителем или призером Чемпионатов мира.
Весь Казахстан, все любители бильярда страны болели душой и сердцем за своего любимца Арби Муциева.
"И, кажется, Арби почувствовал на расстоянии эту поддержку земляков. Проиграв только одну встречу, он совершил сокрушительную победу над 4 мастерами спорта международного класса и выиграл этот непростой и очень интересный турнир".
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