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Казахстанец Арби Муциев стал лучшим в телевизионном турнире "Лига Чемпионов"

бильярд Пирамида Фото: пресс-служба Федерации бильярдного спорта РК
17 января в Москве завершился престижный телевизионный турнир "Лига Чемпионов". Традиционно в турнире принимают участие 8 сильнейших игроков по версии Международной Конфедерации Пирамиды.

Формат турнира таков, что каждая встреча проходила 1 раз в неделю в режиме онлайн на канале MatchTV.

В этом сезоне на турнир были приглашены:

  1.  Дастан Лепшаков (Кыргызстан)
  2. Диана Миронова (Россия)
  3. Арби Муциев (Казахстан)
  4. Никита Ливада (Россия)
  5. Азиз Мадаминов (Кыргызстан)
  6. Олег Еркулев (Россия)
  7. Никита Володин (Россия)
  8. Дмитрий Шкода (Россия)

Все спортсмены достаточно известны и титулованы. Каждый из них является победителем или призером Чемпионатов мира.

Весь Казахстан, все любители бильярда страны болели душой и сердцем за своего любимца Арби Муциева.

"И, кажется, Арби почувствовал на расстоянии эту поддержку земляков. Проиграв только одну встречу, он совершил сокрушительную победу над 4 мастерами спорта международного класса и выиграл этот непростой и очень интересный турнир".

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Анастасия Московчук
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