Казахстанец Арби Муциев стал лучшим в телевизионном турнире "Лига Чемпионов"

17 января в Москве завершился престижный телевизионный турнир "Лига Чемпионов". Традиционно в турнире принимают участие 8 сильнейших игроков по версии Международной Конфедерации Пирамиды.

Формат турнира таков, что каждая встреча проходила 1 раз в неделю в режиме онлайн на канале MatchTV.



В этом сезоне на турнир были приглашены:

Дастан Лепшаков (Кыргызстан) Диана Миронова (Россия) Арби Муциев (Казахстан) Никита Ливада (Россия) Азиз Мадаминов (Кыргызстан) Олег Еркулев (Россия) Никита Володин (Россия) Дмитрий Шкода (Россия)



Все спортсмены достаточно известны и титулованы. Каждый из них является победителем или призером Чемпионатов мира.

Весь Казахстан, все любители бильярда страны болели душой и сердцем за своего любимца Арби Муциева.

"И, кажется, Арби почувствовал на расстоянии эту поддержку земляков. Проиграв только одну встречу, он совершил сокрушительную победу над 4 мастерами спорта международного класса и выиграл этот непростой и очень интересный турнир".