Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов сезона 2023/24, сообщает Zakon.kz.

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Участниками церемонии жеребьевки Лиги чемпионов стали 16 команд, которые заняли первые два места в своих подгруппах на предварительной стадии, передает пресс-служба UEFA. По итогам жеребьевки 8 пар были распределены следующим образом:



"Порту" (Португалия) – "Арсенал" (Англия).



"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания).

ПСЖ (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания).

"Интер" (Италия) – "Атлетико" (Испания).





Фото: Instagram/championsleague

ПСВ (Нидерланды) – Боруссия" (Германия).



"Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия).

"Копенгаген" (Дания) – "Манчестер Сити" (Англия).

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Реал" (Испания).

Первые игры 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные матчи – 5, 6, 12 и 13 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится в Лондоне (Великобритания) на знаменитом стадионе "Уэмбли" 1 июня.

