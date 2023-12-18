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Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Лига Чемпионов Жеребьевка Фото: Instagram/championsleague
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов сезона 2023/24, сообщает Zakon.kz.

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Участниками церемонии жеребьевки Лиги чемпионов стали 16 команд, которые заняли первые два места в своих подгруппах на предварительной стадии, передает пресс-служба UEFA. По итогам жеребьевки 8 пар были распределены следующим образом: 

  • "Порту" (Португалия) – "Арсенал" (Англия).
  • "Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания).
  • ПСЖ (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания).
  • "Интер" (Италия) – "Атлетико" (Испания).

Футбол Жеребьевка ЛЧ

Фото: Instagram/championsleague

  • ПСВ (Нидерланды) – Боруссия" (Германия).
  • "Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия).
  • "Копенгаген" (Дания) – "Манчестер Сити" (Англия).
  • "РБ Лейпциг" (Германия) – "Реал" (Испания).

Первые игры 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные матчи – 5, 6, 12 и 13 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится в Лондоне (Великобритания) на знаменитом стадионе "Уэмбли" 1 июня. 

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