Свидетель в суде рассказал, как Кудебаев получил травмы по время январских событий
На заседании старший инспектор СОБР Айгуль Нурмуханова рассказала о событиях, произошедших 4 и 5 января. Ее показания больше касались ее непосредственного участия в тех событиях.
Фото: Zakon.kz
В конце выступления она сообщила, что 5 января генерал-майор Кудебаев был со своими сотрудниками на центральной площади Талдыкоргана, где происходили массовые беспорядки.
"Генерал плечом к плечу стоял с полицейскими и нашими бойцами (СОБРовцами), хотя был ранен. После этого я его еще больше зауважала!" Айгуль Нурмуханова
На уточняющий вопрос адвоката: "Как вы определяли, где мирные граждане, а где воинствующие?", капитан Нурмуханова ответила:
"Впереди стояли женщины и дети, а сзади куча мужиков. У них были и рации, и подручные средства для нападения".
Со слов самого Серика Кудебаева, 5 января он получил два ранения в голову (удары булыжниками) и рваную рану ноги.
Во второй части судебного заседания был допрошен свидетель Нурлан Касымжомартулы, инспектор СОБРа. Он подтвердил присутствие Кудебаева на центральной площади Талдыкоргана 5 января 2022 года.
Фото: Zakon.kz
Старший лейтенант СОБРа давал показания на государственном языке.
"Когда толпа бесчинствующих стала вести себя агрессивно, использовать камни, арматуру, другие подручные средства, теснить нас с улиц Абая и Акын Сара, поступил приказ от замкомандира СОБРа Арая Иманбаева защитить генерала. Он находился в центре площади, возле елки. Его к тому моменту забросали булыжниками, по голове и лицу у него текла кровь. Арай Иманбаев (зам командира СОБРа) буквально выдернул его из толпы и передал нам", - сообщил Нурлан Касымжомартулы.
Эту же информацию подтвердили и другие опрошенные свидетели - инспектор СОБРа Канат Абдраимов и командир взвода Руслан Тустикбаев. Они также отметили, что агрессивность в толпе нарастала быстро, помимо подручных средств они стали применять дымовые шашки. В руках у многих были рации, они находились на заднем плане, прикрываясь как щитом женщинами и детьми, которые тоже были на площади 5 января 2022 года.
13 мая 2022 года стало известно, что экс-начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что его подозревают в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".
Лариса Штоппель