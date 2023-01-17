Свидетель в суде рассказал, как Кудебаев получил травмы по время январских событий

17 января в Талдыкорганском городском суде продолжился суд по делу экс-главы полиции Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает Zakon.kz.

На заседании старший инспектор СОБР Айгуль Нурмуханова рассказала о событиях, произошедших 4 и 5 января. Ее показания больше касались ее непосредственного участия в тех событиях.

Фото: Zakon.kz

В конце выступления она сообщила, что 5 января генерал-майор Кудебаев был со своими сотрудниками на центральной площади Талдыкоргана, где происходили массовые беспорядки.



"Генерал плечом к плечу стоял с полицейскими и нашими бойцами (СОБРовцами), хотя был ранен. После этого я его еще больше зауважала!" Айгуль Нурмуханова

На уточняющий вопрос адвоката: "Как вы определяли, где мирные граждане, а где воинствующие?", капитан Нурмуханова ответила:

"Впереди стояли женщины и дети, а сзади куча мужиков. У них были и рации, и подручные средства для нападения".

Со слов самого Серика Кудебаева, 5 января он получил два ранения в голову (удары булыжниками) и рваную рану ноги.

Во второй части судебного заседания был допрошен свидетель Нурлан Касымжомартулы, инспектор СОБРа. Он подтвердил присутствие Кудебаева на центральной площади Талдыкоргана 5 января 2022 года.

Фото: Zakon.kz

Старший лейтенант СОБРа давал показания на государственном языке.



"Когда толпа бесчинствующих стала вести себя агрессивно, использовать камни, арматуру, другие подручные средства, теснить нас с улиц Абая и Акын Сара, поступил приказ от замкомандира СОБРа Арая Иманбаева защитить генерала. Он находился в центре площади, возле елки. Его к тому моменту забросали булыжниками, по голове и лицу у него текла кровь. Арай Иманбаев (зам командира СОБРа) буквально выдернул его из толпы и передал нам", - сообщил Нурлан Касымжомартулы.

Эту же информацию подтвердили и другие опрошенные свидетели - инспектор СОБРа Канат Абдраимов и командир взвода Руслан Тустикбаев. Они также отметили, что агрессивность в толпе нарастала быстро, помимо подручных средств они стали применять дымовые шашки. В руках у многих были рации, они находились на заднем плане, прикрываясь как щитом женщинами и детьми, которые тоже были на площади 5 января 2022 года.

13 мая 2022 года стало известно, что экс-начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что его подозревают в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".



Лариса Штоппель