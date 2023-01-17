Казахстан и ОАЭ продлили режим "открытого неба"

Достигнута договоренность о продлении режима "открытого неба" между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В ходе официального визита президента РК в ОАЭ 17 января 2023 года министром индустрии и инфраструктурного развития РК Маратом Карабаевым и министром экономики – председателем Главного управления гражданской авиации ОАЭ достигнута договоренность о продлении режима "открытого неба" до конца 2027 года при выполнении полетов в РК.



Также сообщается, что были назначены новые авиаперевозчики со стороны ОАЭ (Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi).

Ранее сообщалось, что в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ были подписаны девять документов.