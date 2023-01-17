В Астане подростка прокатили в багажнике автомобиля ради ролика для соцсетей

На экстремальный проезд нарушители отважились ради ролика для соцсетей. Всех участников опасного развлечения задержали, сообщает Zakon.kz.

Патрульными полицейскими за грубое нарушение ПДД задержаны водители автомобилей BMW и Toyota. Так, 22-летняя водитель Toyota перевозила человека в багажнике, а второй фигурант ехал следом и снимал происходящее на камеру. Подозрительные участники движения попали в поле зрения очевидцев, которые и обратились в полицию.





Как выяснили стражи правопорядка, водители ко всему прочему обменялись государственно-регистрационными номерными знаками.

"За управление автомобилем с заведомо подложными или поддельными номерными знаками возбуждено административное производство по части 4 статьи 590 КРКоАП. Автомашины водворены на коммунальную стоянку. Кроме того, водитель автомашины Toyota за несоблюдение требований по перевозке пассажиров привлечена к административной ответственности по статье 593 КРКоАП". Первый заместитель начальника ДП Даурен Казбеков

Решением Специализированного административного суда столицы двое нарушителей лишены права управления транспортными средствами сроком на один год и арестованы на сутки.

Полицейскими установлен и 16-летний парень, принимавший участие в видеосъемке. За совершение мелкого хулиганства несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности по статье 434 КРКоАП.

