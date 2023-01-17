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В Астане подростка прокатили в багажнике автомобиля ради ролика для соцсетей

Нарушение Фото: Polisia.kz
На экстремальный проезд нарушители отважились ради ролика для соцсетей. Всех участников опасного развлечения задержали, сообщает Zakon.kz.

Патрульными полицейскими за грубое нарушение ПДД задержаны водители автомобилей BMW и Toyota. Так, 22-летняя водитель Toyota перевозила человека в багажнике, а второй фигурант ехал следом и снимал происходящее на камеру. Подозрительные участники движения попали в поле зрения очевидцев, которые и обратились в полицию. 


Как выяснили стражи правопорядка, водители ко всему прочему обменялись государственно-регистрационными номерными знаками.

"За управление автомобилем с заведомо подложными или поддельными номерными знаками возбуждено административное производство по части 4 статьи 590 КРКоАП. Автомашины водворены на коммунальную стоянку. Кроме того, водитель автомашины Toyota за несоблюдение требований по перевозке пассажиров привлечена к административной ответственности по статье 593 КРКоАП".Первый заместитель начальника ДП Даурен Казбеков

Решением Специализированного административного суда столицы двое нарушителей лишены права управления транспортными средствами сроком на один год и арестованы на сутки.

Полицейскими установлен и 16-летний парень, принимавший участие в видеосъемке. За совершение мелкого хулиганства несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности по статье 434 КРКоАП.

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