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Происшествия

Ролик в соцсетях привлек внимание полиции Актюбинской области

В Актюбинской области полицейские выявили граждан, нарушивших правила дорожного движения, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 22:11 Фото: polisia.kz
В соцсети распространился шуточный ролик, на котором видно, как молодая девушка едет на капоте автомобиля и танцует, а парни в самой машине гребут веслами будто в лодке. В итоге ролик привлек внимание полиции Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка расценили видео как нарушение правил дорожного движения.

"Поскольку действия, зафиксированные на видео, противоречат законодательству, в отношении указанных лиц были приняты соответствующие меры. В последнее время в социальных сетях все больше распространяется тенденция снимать различные видеоролики в погоне за трендами. Однако, к сожалению, при создании такого контента некоторые граждане пренебрегают требованиями закона, особенно правилами дорожного движения, подвергая опасности как свою жизнь, так и безопасность окружающих", – рассказали в полиции.

Отмечается, что нарушение правил дорожного движения может повлечь не только административную, но и в отдельных случаях уголовную ответственность.


"Каждое ваше действие напрямую влияет на общественный порядок и безопасность. Погоня за трендами – не повод нарушать закон! Не рискуйте собой и окружающими ради мимолетной популярности. Соблюдение общественного порядка и закона – наша общая обязанность. Полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать требования законодательства и не оставаться равнодушными к вопросам общественной безопасности", – резюмировали в МВД.

Ранее сообщалось, что в Семее задержан наглый блогер-гонщик, который нарушал ПДД ради хайпа в соцсетях.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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