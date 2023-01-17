Токаев выразил признательность президенту ОАЭ

17 января глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. На встрече было сделано совместное заявление, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Объединенных Арабских Эмиратов в Twitter.





Выражаю искреннюю признательность Президенту ОАЭ Шейху @MohamedBinZayed за гостеприимство и содержательные переговоры, по итогам которых подписаны важные соглашения. pic.twitter.com/CkwoMXXGsG — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 17, 2023





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Президент Касым-Жомарт Токаев в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом прибыл 15 января 2023 года.