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Токаев выразил признательность президенту ОАЭ

Встреча Фото: akorda.kz
17 января глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. На встрече было сделано совместное заявление, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Объединенных Арабских Эмиратов в Twitter.



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Президент Касым-Жомарт Токаев в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом прибыл 15 января 2023 года.

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