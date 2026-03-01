#Референдум-2026
Политика

Токаев выразил поддержку ОАЭ в связи с атакой на гражданскую инфраструктуру

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 22:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает Zakon.kz.

Об этом 1 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. По их данным, выразив обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, президент Казахстана адресовал слова искреннего уважения, поддержки и солидарности главе Объединенных Арабских Эмиратов и в его лице всему народу этой страны.

Касым-Жомарт Токаев с сожалением отметил, что в ходе военной атаки на ОАЭ пострадала гражданская инфраструктура.

"Казахстан рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как дружественную и братскую страну и готов оказать посильную помощь в случае необходимости", – заявил президент Казахстана.

Как подчеркнул глава нашего государства, атака на гражданские объекты ОАЭ, как и на другие страны Залива, заслуживает резкого осуждения.

Со своей стороны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян высоко оценил поддержку Казахстана, а также выразил слова признательности за готовность нашей страны оказать посильное содействие в преодолении текущего международного кризиса.

В ходе разговора собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-эмиратских отношений дружбы и стратегического партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.

Ранее советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров сообщил, что глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Канат Болысбек
