Самый знаменитый спринтер мирового велоспорта стал членом команды "Астана"

Велоклуб Astana Qazaqstan Team подписала контракт с одним из ведущих спринтеров мира и чемпионом Великобритании Марком Кавендишем, который начнет свои выступления в составе казахстанской дружины уже в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

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Марк Кавендиш считается одним из самых успешных шоссейных спринтеров в истории велоспорта, который является победителем 34 этапов "Тур де Франс".

Я реально взволнован новым вызовом, ранее ездил вместе с Александром Винокуровым, а теперь выступаю в одних гонках с его сыновьями. Я помню их, когда они были детьми, мечтавшими, как и мои дети сейчас, стать профессиональными гонщиками. Думаю, Astana Qazaqstan Team станет хорошим местом, где получится добиться успеха вместе с сильной командой под управлением Винокурова, чемпиона на велосипеде и джентльмена вне его. У меня сложилась длинная карьера, но радость от велосипеда и желание продолжать побеждать так же ярки, как и прежде. Жду момента, когда стану частью этой успешной команды, в которой готов работать ради побед, не важно, собственных или товарищей. Цель одна – подниматься на высшую ступень пьедестала. Марк Кавендиш

В своей карьере британец выиграл так называемую "спринтерскую майку" всех трех Гранд-туров: "Тур де Франс", "Джиро д’Италия" и "Вуэльта Испании". 12 лет назад Марк Кавендиш стал чемпионом мира в групповой гонке.

"Кавендиш не нуждается в представлении, он лучший спринтер всех времен, и я рад приветствовать Марка в команде Astana Qazaqstan Team. Появление топового спринтера в нашей команде, это своего рода вызов для нас, но мы к этому готовы. Перед нами открываются новые пути и возможности, но цели остаются прежними, команда будет стремиться к победам в любых гонках, на "классиках", на отдельных этапах многодневок, и, конечно, на Гранд-турах. У Марка Кавендиша есть желание побеждать, и мы это желание будем поддерживать всеми силами, в любых гонках". Генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров









В прошлом сезоне Кавендиш победил на классической гонке "Милан-Турин", плюс был лучшим на этапах "Джиро д’Италия", "Тура Омана" и "Тура ОАЭ".