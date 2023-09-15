Легендарный спринтер Кавендиш примет участие в алматинском велопробеге
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Каждый казахстанский любитель велоспорта сможет проехать по одной трассе с авторитетным британским велогонщиком. Компанию Марку Кавендишу составит не менее знаменитая личность – прославленный казахстанский велосипедист и генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров.
Велокоманда Astana Qazaqstan Team сообщила о подписании контракта с английским спринтером Марком Кавендишем 17 января 2023 года.
38-летний Кавендиш – победитель 34 этапов "Тур де Франс". Он выигрывал спринтерский зачет всех трех гранд-туров: "Тур де Франс", "Джиро д’Италия" и "Вуэльты Испании". В 2011 году он стал чемпионом мира в групповой гонке. В этом году Кавендиш собрался завершить карьеру, но перед этим выиграл заключительный спринтерский этап "Джиро".
Марка Кавендиша считают одним из самых быстрых велосипедистов в истории мирового велоспорта. На "Большой петле-2021" он выиграл четыре этапа и сравнялся с легендарным Эдди Мерксом по количеству выигранных этапов на Туре (34).
В мае Марк Кавендиш заработал призовое место для "Астаны" на "Джиро-2023".