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Пропавшего в Семее 13-летнего мальчика полицейские нашли и передали родным

поиск ребенка Фото: polisia.kz
39-летняя жительница Семея обратилась в полицию с просьбой найти ее сына, который вышел из дома в 07:40 в направлении школы, но не дошел, сообщает Zakon.kz.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав структурных подразделений Департамента полиции Абайской области.


"Стражи порядка опросили знакомых и очевидцев, которые могли бы владеть какой-либо информацией, тщательно обыскали прилегающие территории. Разбившись по квадратам, обыскивали каждый двор. В ходе поисков полицейский нашел пропавшего несовершеннолетнего ребенка на улице Мичурина". Пресс-служба ДП Абайской области

Мальчика в целости и сохранности полицейские передали маме.

Причина ухода устанавливается.

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