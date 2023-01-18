Пропавшего в Семее 13-летнего мальчика полицейские нашли и передали родным

Фото: polisia.kz

39-летняя жительница Семея обратилась в полицию с просьбой найти ее сына, который вышел из дома в 07:40 в направлении школы, но не дошел, сообщает Zakon.kz.

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