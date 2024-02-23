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13-летняя девочка пропала в Семее

пропала девушка Фото: пресс-служба ДП Абайской области
23 февраля около 10:00 13-летняя Наргиз Багдатбекова вышла из дома в поселке Восточный города Семея и не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Департамента полиции Абайской области, девочки пошла на кружок, но занятия отменили. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы: Волосы черные, глаза карие. Рост: 150-155 см. Худощавого телосложения.

Подросток была одета в черную короткую куртку, черную шапку, черные штаны, на ногах были надеты полуботинки черного цвета, рюкзак тоже черного цвета.

Если вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить по телефону: 102.

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