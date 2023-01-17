В Алматы определили места для купания в Крещение Господне

Фото: Zakon.kz

Департаментом по ЧС городу Алматы совместно с местным исполнительным органом и Алматинской епархией определены 9 мест купания, где будут обустроены и смонтированы купели, сообщает Zakon.kz.

Список мест для купания: 1. Алатауский район: Местное религиозное объединение "Приход Крестовоздвиженского храма

г. Алматы" (ул. Высоковольтная, 37Б);

Местное религиозное объединение "Приход храма Христа Спасителя г. Алматы" Астанайской и Алматинской Епархии (пр. Райымбека, 493). 2. Алмалинский район: Филиал регионального религиозного объединения "Астанайская и Алматинская Епархия Православной Церкви Казахстана" Свято-никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/6). 3. Ауэзовский район: Местное религиозное объединение "Богоявленский приход" (ул. Садовникова, 196); 4. Жетысуский район: Местное религиозное объединение "Приход Успенского храма поселка Первомайской Астанайской и Алматинской Епархий" (ул. Центральная, 86);

Местное православное религиозное объединение "Приход храма великомученицы Параскевы" Астанайской и Алматинской Епархии" (ул. Жансугурова, 500В); 5. Медеуский район: Местное религиозное объединение "Иверско-Серафимовский женский монастырь" Астанайской и Алматинской Епархии" (ул. Хамиди,30);

Местное православное религиозное объединение "Приход Благовещенского храма г. Алматы" Астанайской и Алматинской Епрахии (мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13). 6. Турксибский район: Местное православное религиозное объединение Местное православное религиозное объединение "Покровско-Всехсвятский приход" (ул. Юных Пионеров, д. 85). Во избежание чрезвычайных ситуаций на воде спасатели рекомендуют: не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах не отведенных для этой цели;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

рядом с купелью, оборудованной на открытой местности (на льду) не должно находиться более 3 человек;

перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

купайтесь в присутствии медиков и спасателей;

после купания разотрите себя махровым полотенцем

и наденьте сухую одежду, попейте теплый чай. "Помните: при длительном пребывании в холодной воде возможно развитие судорожных синдромов и обморожения. Также, при резком погружении в холодную воду вероятно развитие сердечной недостаточности", - отметили в пресс-службе департамента. Сообщается также, что на указанных участках для обеспечения безопасности людей, участвующих в омовении будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников ДЧС, Департамента полиции, Республиканского оперативно спасательного отряда, Службы спасения города, Центра медицины катастроф, а также медицинских работников города, общим количеством 320 человек и 45 единиц техники.

"Вместе с тем, остальные водоемы, пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы, Каргалы, Аксай, Есентай) запрещены для купания. В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом, подходы к горным рекам очень скользкие, при в ходе в воду можно поскользнуться, получить различные переломы и травмы. Течение рек подо льдом очень сильное и может унести тело человека, потерявшего равновесие или сознание", - резюмируется в сообщении. Читайте также Жители Риддера требуют сделать перерасчет за тепло Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Туркестанской областях Как в Астане очищают тротуары и дороги от наледи

Следите за новостями zakon.kz в: