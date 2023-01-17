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В Алматы определили места для купания в Крещение Господне

освещение воды Фото: Zakon.kz
Департаментом по ЧС городу Алматы совместно с местным исполнительным органом и Алматинской епархией определены 9 мест купания, где будут обустроены и смонтированы купели, сообщает Zakon.kz.

Список мест для купания:

1. Алатауский район:

  • Местное религиозное объединение "Приход Крестовоздвиженского храма
  • г. Алматы" (ул. Высоковольтная, 37Б);
  • Местное религиозное объединение "Приход храма Христа Спасителя г. Алматы" Астанайской и Алматинской Епархии (пр. Райымбека, 493).

2. Алмалинский район: Филиал регионального религиозного объединения "Астанайская и Алматинская Епархия Православной Церкви Казахстана" Свято-никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/6).

3. Ауэзовский район: Местное религиозное объединение "Богоявленский приход" (ул. Садовникова, 196);

4. Жетысуский район:

  • Местное религиозное объединение "Приход Успенского храма поселка Первомайской Астанайской и Алматинской Епархий" (ул. Центральная, 86);
  • Местное православное религиозное объединение "Приход храма великомученицы Параскевы" Астанайской и Алматинской Епархии" (ул. Жансугурова, 500В);

5. Медеуский район:

  • Местное религиозное объединение "Иверско-Серафимовский женский монастырь" Астанайской и Алматинской Епархии" (ул. Хамиди,30);
  • Местное православное религиозное объединение "Приход Благовещенского храма г. Алматы" Астанайской и Алматинской Епрахии (мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13).

6. Турксибский район: Местное православное религиозное объединение Местное православное религиозное объединение "Покровско-Всехсвятский приход" (ул. Юных Пионеров, д. 85).

Во избежание чрезвычайных ситуаций на воде спасатели рекомендуют:

  • не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах не отведенных для этой цели;
  • не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • рядом с купелью, оборудованной на открытой местности (на льду) не должно находиться более 3 человек;
  • перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
  • купайтесь в присутствии медиков и спасателей;
  • после купания разотрите себя махровым полотенцем
  • и наденьте сухую одежду, попейте теплый чай.
"Помните: при длительном пребывании в холодной воде возможно развитие судорожных синдромов и обморожения. Также, при резком погружении в холодную воду вероятно развитие сердечной недостаточности", - отметили в пресс-службе департамента.

Сообщается также, что на указанных участках для обеспечения безопасности людей, участвующих в омовении будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников ДЧС, Департамента полиции, Республиканского оперативно спасательного отряда, Службы спасения города, Центра медицины катастроф, а также медицинских работников города, общим количеством 320 человек и 45 единиц техники.


"Вместе с тем, остальные водоемы, пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы, Каргалы, Аксай, Есентай) запрещены для купания. В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом, подходы к горным рекам очень скользкие, при в ходе в воду можно поскользнуться, получить различные переломы и травмы. Течение рек подо льдом очень сильное и может унести тело человека, потерявшего равновесие или сознание", - резюмируется в сообщении.

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