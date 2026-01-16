Крещение в Алматы: где окунуться и что важно знать
Об этом подробно рассказали на брифинге Региональной службы коммуникаций представители Департамента по чрезвычайным ситуациям и духовенства.
По их словам, все места проведения обряда заранее согласованы с ответственными службами, обследованы и полностью подготовлены для безопасного пребывания горожан.
Ключарь Вознесенского кафедрального собора Александр Суворов отметил, что крещенские купания являются прежде всего духовной традицией и требуют осознанного подхода.
"Важно помнить, что участие в крещенских купаниях должно быть ответственным – с вниманием к собственному здоровью и строгим соблюдением установленных правил".
В этом году купели будут организованы на территориях православных приходов во всех районах города. Для удобства жителей определены конкретные даты и часы работы каждой площадки.
Официальные места для крещенских купаний в Алматы:
- Приход Крестовоздвиженского храма – мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37Б.
18 января – с 11:00 до 15:00, 19 января – с 00:00 до 22:00.
- Приход храма Христа Спасителя – пр. Райымбека, 493.
18 января – с 12:00 по 19 января до 22:00
- Свято-Никольский собор – ул. Байтурсынова, 56/5.
18 января – с 11:00 до 16:00, 19 января – с 11:00 до 18:00.
- Приход Успенского храма (п. Первомайский) – ул. Кудабайулы, 86.
19 января – с 09:30 до 23:00.
- Приход храма великомученицы Параскевы – ул. Жансугурова, 500В.
18 января – с 22:00 по 19 января до 22:00.
- Иверско-Серафимовский женский монастырь – ул. Хамиди, 30.
18 января – с 10:30 по 19 января до 23:00.
- Приход Благовещенского храма – мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13.
18 января – с 23:30 по 19 января до 23:00.
- Свято-Казанский приход – ул. Халиуллина, 45А.
18 января – с 10:30 по 19 января до 16:00.
- Богородице-Рождественский приход (теплая купель) – мкр. Акжар, ул. Егинсу, 1Б
18 и 19 января – с 12:00 до 20:00.
- Покровско-Всехсвятский приход – ул. Юных Пионеров, 85
19 января – с 11:30 до 19:00.
Меры безопасности
Начальник Управления ликвидации ДЧС Алматы Денис Ярцев добавил, что в местах проведения крещенских купаний будет организовано круглосуточное дежурство экстренных служб:
"К обеспечению безопасности будут привлечены сотрудники ДЧС, полиции, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения города, Центра медицины катастроф и медицинские работники. Все официальные купели заранее обследованы и подготовлены".
В ДЧС подчеркнули, что купание разрешено исключительно в официально определенных местах.
Купание в других водоемах, включая пруды, а также горные реки Большая и Малая Алматинка, запрещено из-за опасных условий.
По словам спасателей, водоемы покрыты льдом, подходы к рекам скользкие, а подледное течение остается сильным, что создает высокий риск травм и несчастных случаев.
Рекомендации:
- купаться только в специально оборудованных местах;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не находиться у купели на открытой местности более чем трем людям одновременно;
- перед купанием разогреть тело легкой разминкой;
- купаться в присутствии спасателей и медиков;
- после купания тщательно вытереться, надеть сухую одежду и выпить теплый чай.
