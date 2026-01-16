Крещение в Алматы: где окунуться и что важно знать

18 и 19 января 2026 года в Алматы пройдут традиционные крещенские купания. В городе определены 10 официальных площадок, где будут оборудованы купели с соблюдением всех требований безопасности, сообщает Zakon.kz.

Об этом подробно рассказали на брифинге Региональной службы коммуникаций представители Департамента по чрезвычайным ситуациям и духовенства.

По их словам, все места проведения обряда заранее согласованы с ответственными службами, обследованы и полностью подготовлены для безопасного пребывания горожан.

Ключарь Вознесенского кафедрального собора Александр Суворов отметил, что крещенские купания являются прежде всего духовной традицией и требуют осознанного подхода.

"Важно помнить, что участие в крещенских купаниях должно быть ответственным – с вниманием к собственному здоровью и строгим соблюдением установленных правил".

В этом году купели будут организованы на территориях православных приходов во всех районах города. Для удобства жителей определены конкретные даты и часы работы каждой площадки.

Официальные места для крещенских купаний в Алматы:

Приход Крестовоздвиженского храма – мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37Б.

18 января – с 11:00 до 15:00, 19 января – с 00:00 до 22:00.

Приход храма Христа Спасителя – пр. Райымбека, 493.

18 января – с 12:00 по 19 января до 22:00

Свято-Никольский собор – ул. Байтурсынова, 56/5.

18 января – с 11:00 до 16:00, 19 января – с 11:00 до 18:00.

Приход Успенского храма (п. Первомайский) – ул. Кудабайулы, 86.

19 января – с 09:30 до 23:00.

Приход храма великомученицы Параскевы – ул. Жансугурова, 500В.

18 января – с 22:00 по 19 января до 22:00.

Иверско-Серафимовский женский монастырь – ул. Хамиди, 30.

18 января – с 10:30 по 19 января до 23:00.

Приход Благовещенского храма – мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13.

18 января – с 23:30 по 19 января до 23:00.

Свято-Казанский приход – ул. Халиуллина, 45А.

18 января – с 10:30 по 19 января до 16:00.

Богородице-Рождественский приход (теплая купель) – мкр. Акжар, ул. Егинсу, 1Б

18 и 19 января – с 12:00 до 20:00.

Покровско-Всехсвятский приход – ул. Юных Пионеров, 85

19 января – с 11:30 до 19:00.

Меры безопасности

Начальник Управления ликвидации ДЧС Алматы Денис Ярцев добавил, что в местах проведения крещенских купаний будет организовано круглосуточное дежурство экстренных служб:

"К обеспечению безопасности будут привлечены сотрудники ДЧС, полиции, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения города, Центра медицины катастроф и медицинские работники. Все официальные купели заранее обследованы и подготовлены".

В ДЧС подчеркнули, что купание разрешено исключительно в официально определенных местах.

Купание в других водоемах, включая пруды, а также горные реки Большая и Малая Алматинка, запрещено из-за опасных условий.

По словам спасателей, водоемы покрыты льдом, подходы к рекам скользкие, а подледное течение остается сильным, что создает высокий риск травм и несчастных случаев.

Рекомендации:

купаться только в специально оборудованных местах;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не находиться у купели на открытой местности более чем трем людям одновременно;

перед купанием разогреть тело легкой разминкой;

купаться в присутствии спасателей и медиков;

после купания тщательно вытереться, надеть сухую одежду и выпить теплый чай.

