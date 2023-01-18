Регулярная медитация влияет на физическое и умственное здоровье, выяснили ученые

Ученые Шанхайского университета провели исследование и пришли к выводу, то практикуемая тибетскими буддистскими монахами медитация может благотворно повлиять на физическое и умственное здоровье, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы специалисты опубликовали в журнале General Psychiatry.

Как уточняется, исследователи проанализировали образцы фекалий 56 буддийских монахов и жителей соседних районов, секвенировав ген, который кодирует 16S рибосомную РНК (16S рРНК). Эта РНК представляет собой одну из 3 типов рибонуклеиновых кислот, образующих основу бактериальной рибосомы. По результатам секвенирования были получены данные о различиях в микробиоте между теми, кто практиковал медитацию, и теми, кто этого не делал. Буддийские монахи выполняли медитативные практики шаматха и випассана не менее 2 часов в день в течение 3-30 лет.

Выяснилось, что у тех, кто регулярно медитировал, наблюдалось высокое разнообразие таких родов бактерий, как Prevotella, Bacteroides, Megamonas и Faecalibacterium. Это, в свою очередь, было связано с разнообразием бактериальных метаболических путей, в том числе биосинтез гликанов, а также метаболизм и биосинтез липополисахаридов. В группе медитации также снижались уровни факторов риска в крови, такие как холестерин и аполипопротеин B.

Известно, что гликаны могут уменьшать воспаление кишечника, улучшать барьерную функцию и смягчать колит, вызванный инфекцией. Кроме того, исследователи выявили различия в сигнальных путях, которые воздействуют на нервную систему через микрофлору кишечника. Например, у буддийских монахов был повышен уровень адипоцитокина, снижение которого связано с депрессией и тревогой, и уменьшался уровень толуола, который усиливает тревожность и вызывает гибель нейронов.

Шаматха – тип медитации, главная цель которой состоит в достижении ментального покоя и концентрации ума через сосредоточение на одном объекте или мантре. Випассана в буддизме определяется как практика, позволяющая постичь истинную природу реальности, что достигается через наблюдение за дыханием.

