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Какая медитация может помочь в борьбе с хронической болью

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 00:12 Фото: pixabay
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 115 здоровых человек, и пришли к выводу, что эффективность медитации не связана с эффектом плацебо. Они уверены, что ее можно использовать как новый способ борьбы с хронической болью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Biological Psychiatry, эксперты применили болезненный, но безвредный тепловой стимул к задней части ноги участников. Также они зарегистрировали активность мозга пациентов до и после одного из четырех вмешательств.

Отмечается, что первая группа выполняла медитацию осознанности, вторая – только глубокое дыхание из медитации, третья использовала вазелин (им сказали, что это обезболивающий крем), четвертая группа для сравнения слушала аудиокнигу.

Выяснилось, что облегчение боли наблюдалось и в группе медитации осознанности, и в группе крема-плацебо по сравнению с группой сравнения. Однако при этом были активированы разные зоны мозга. После медитации осознанности уменьшилось сообщение между областями мозга, участвующими в самосознании и эмоциональной регуляции. Эти части мозга напрямую связаны с возникновением боли. Крем-плацебо и фиктивная медитация осознанности не оказали значительного эффекта на эти области.

Издание уточняет, что в доказательной медицине новые методы лечения обычно считаются эффективными, если они превосходят плацебо. Новая работа показала, что осознанная медитация более эффективна, чем плацебо, и не задействует те же нейробиологические процессы, что и плацебо. 

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