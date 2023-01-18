Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Германии полиция задержала Грету Тунберг

Грету Тунберг задержали в Германии Фото: Twitter/GretaThunberg
Грету Тунберг задержали во время акции протеста против расширения угольного карьера возле немецкой деревни Лютцерат, сообщает Zakon.kz.

В Германии 17 января была временно задержана экоактивистка Грета Тунберг, сообщает Deutsche Welle.

Тунберг и других демонстрантов увезли в отделение полиции для установления личности. Всего было задержано несколько десятков человек, заявила представитель полиции Ахена Дана Циммерман. Официально они не были арестованы, подчеркнула она.

Ситуация в Лютцерате обострилась в начале января: выселенную деревню планировалось снести, чтобы расширить один из крупнейших буроугольных разрезов Германии Гарцвайлер. Жители Лютцерата давно уже покинули этот бывший населенный пункт, получив компенсации от концерна RWE. После этого там самовольно обосновались экоактивисты.

11 января полиция начала операцию по выдворению активистов из Лютцерата и сносу построек. Однако активисты оказывали сопротивление – на акции протестов в деревне собрались тысячи человек со всей Германии.

Защитники природы уверены, что расширение угольного карьера не только вредит окружающей среде, но и противоречит Парижскому соглашению по климату. 15 января правоохранители объявили о завершении операции, однако позднее демонстрации продолжились.

Читайте также

70 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Как военные, МВД и Нацгвардия помогают ташкентцам пережить морозы

Ономастическая комиссия одобрила создание площади ООН и улицы Аскара Забикулина в Астане

Данияр Кунафин
Тунберг Грета Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
Что такое единый платеж и что он в себя включает
Что такое единый платеж и кто его сможет применять
в Казахстане хотят увеличить предел пособия по больничному листу
Предел пособия по больничному листу хотят увеличить в Казахстане
морозы в Узбекистане
Из-за морозов жители Узбекистана согревались и готовили еду на кострах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления