В Германии полиция задержала Грету Тунберг

Грету Тунберг задержали во время акции протеста против расширения угольного карьера возле немецкой деревни Лютцерат, сообщает Zakon.kz.

В Германии 17 января была временно задержана экоактивистка Грета Тунберг, сообщает Deutsche Welle.



Тунберг и других демонстрантов увезли в отделение полиции для установления личности. Всего было задержано несколько десятков человек, заявила представитель полиции Ахена Дана Циммерман. Официально они не были арестованы, подчеркнула она.

Ситуация в Лютцерате обострилась в начале января: выселенную деревню планировалось снести, чтобы расширить один из крупнейших буроугольных разрезов Германии Гарцвайлер. Жители Лютцерата давно уже покинули этот бывший населенный пункт, получив компенсации от концерна RWE. После этого там самовольно обосновались экоактивисты.

11 января полиция начала операцию по выдворению активистов из Лютцерата и сносу построек. Однако активисты оказывали сопротивление – на акции протестов в деревне собрались тысячи человек со всей Германии.

Защитники природы уверены, что расширение угольного карьера не только вредит окружающей среде, но и противоречит Парижскому соглашению по климату. 15 января правоохранители объявили о завершении операции, однако позднее демонстрации продолжились.