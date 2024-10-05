Грету Тунберг задержали на акции протеста в Бельгии

Известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали в Брюсселе во время акции протеста против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое топливо, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Soir, около 150 активистов сели на проезжей части одной из центральных улиц города с плакатами "Требуем нулевые выбросы уже сейчас". На место приехали полицейские, которые разделили участников акции. Тунберг отказалась подчиниться стражам порядка, за что и была арестована.

Отмечается, что акция прошла в поддержку письма, адресованного экоактивистами институтам Евросоюза. В письме ЕС обвиняют в том, что, несмотря на заявленные цели по построению "зеленой экономики", евроинституты продолжают поддерживать вредные для экологии производства не только на территории Европы, но и в странах Глобального Юга.

Ранее, в апреле 2024 года, Грету Тунберг дважды задерживали в Гааге. Девушка также участвовала в акции против субсидий на ископаемое топливо.

