Как военные, МВД и Нацгвардия помогают ташкентцам пережить морозы

Минобороны, МВД и Нацгвардия установили в ряде районов Ташкента палатки, где жители могут получить горячую пищу, согреться и зарядить мобильные устройства, сообщает Zakon.kz.

Министерство обороны с вечера 16 января развернуло во всех районах Ташкента и ряде регионов страны палатки с полевой кухней, где жители могут бесплатно получить горячую пищу, согреться и зарядить мобильные устройства. Об организации в Ташкенте таких же палаток, действующих круглосуточно, сообщили также Национальная гвардия и МВД, передает Газета.uz.



В Мирабадском районе в махалле "Биродарлик" электричества и газа нет уже пятый день. Температура воздуха в последние дни опускалась до минус 15 градусов и ниже.



"Пятый день нет света, газа, вода замерзла. За мои 78 лет никогда такого не видела. Чтобы согреться, хожу на солнце в шубе, потому что в комнате 8−10 градусов. Еду дома не готовим. Сосед привез воды в канистрах — поделился со мной. Чтоб в туалет сходить, топлю снег в течение дня. Ладно, мы взрослые, а детей жалко". жительница Ташкента





Фото: Gazeta.uz





Рядом со школой №147 в армейской палатке солдаты рубят дрова, топят печь, кипятят воду и готовят плов. Жители собираются вокруг палаток.





Фото: Gazeta.uz

В соседнем Яккасарайском районе в районе Бабура также стоят палатки. Электричество отключилось накануне вечером. Жители собрались вокруг печки, пьют чай с печеньем, общаются и ждут плов.





Фото: Gazeta.uz

На улице рядом с палаткой военный оркестр играл музыку.

Фото: Gazeta.uz

Министр внутренних дел Пулат Бобожонов посетил ряд районов столицы, чтобы ознакомиться с работой по устранению неполадок в электросетях. За МВД и Нацгвардией закреплены по пять районов.





Фото: Gazeta.uz





Нацгвардия также установила палатки для питания и обогрева граждан. В некоторых из них имеются телевизоры. У палаток дежурят специально оборудованные автобусы для оказания психологической поддержки горожан.

