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Общество

Представители более 30 национальностей служат в Нацгвардии МВД РК

День единства народа, Национальная гвардия МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 10:53 Фото: Нацгвардия МВД РК
В День единства народа Казахстана в Нацгвардии МВД РК рассказали, представители каких национальностей служат в их рядах, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в столичном полку проходят службу представители различных национальностей. В канун праздника они продемонстрировали сослуживцам элементы своей культуры и традиции.

"В войсках правопорядка ежегодно проводятся акции "Под единым флагом", "Уроки единства", "Казахстан – наш общий дом", приуроченные ко Дню единства народа. Эти мероприятия способствуют укреплению межнационального согласия, патриотизма и дружбы среди военнослужащих, отражая богатое культурное наследие нашей страны", – отметил заместитель командира части Нурлан Башенов.

К слову, в рядах Национальной гвардии проходят службу представители более тридцати национальностей. Наиболее многочисленные среди них – русские, узбеки и татары. В меньшем числе представлены эстонцы, греки и камчадалы.

Фото: Нацгвардия МВД РК

Также в ведомстве рассказали, что в воинской части 5574, расположенной в Туркестане, проходит службу солдат Шахбоз Сатыбалдиев, свободно владеющий шестью языками. Помимо родного таджикского, он прекрасно говорит на казахском, узбекском, турецком, корейском и русском.

На службу полиглота призвали из Астаны.

Казахстан – многонациональная страна, где в мире и согласии проживают более 150 наций и народностей. День единства народа является важным праздником дружбы и согласия всех этносов вот уже 30 лет. Его отмечают с 1 мая 1996 года.

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Андрей Дюсупов
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