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Обвиняемого в изнасилованиях порноактера признали психически недееспособным

порноактер Фото: Twitter/RealRonJeremy
Порноактера Рона Джереми признали психически недееспособным, чтобы предстать перед судом в Лос-Анджелесе по обвинению в изнасиловании и других сексуальных преступлениях в отношении 21 женщины, сообщает Zakon.kz.

69-летний Джереми в августе 2021 года заявил о своей невиновности в более чем 30 случаях сексуального насилия, включая 12 изнасилований за 23-летний период. Он находился в тюрьме с момента своего ареста в июне 2020 года, сообщает Reuters.

Судья Высшего суда Лос-Анджелеса Рональд С. Харрис заявил на заседании, что на основании докладов прокуроров и защиты Джереми он решил, что актер страдает от "неизлечимого нейрокогнитивного снижения".

Адвокат Стюарт Голдфарб, представляющий интересы Джереми, сообщил суду в марте 2022 года, что его клиент не смог узнать его, когда он посетил его в камере предварительного заключения перед судебным заседанием.

Слушание по вопросу о том, поместить ли Джереми в больницу штата, состоится в следующем месяце.

Джереми был одной из самых известных звезд в индустрии фильмов для взрослых, снявшись в более чем 2000 картинах, начиная с 1970-х годов.

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