Мир

Американскую учительницу рисования обвиняют в изнасиловании своего ученика

насилие над подростком, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 19:50 Фото: freepik
В Канзасе учительница рисования Николь Бэрд предстала перед судом по обвинению в изнасиловании ученика, сообщает Zakon.kz.

Дело началось в мае, когда полиция получила информацию о ее связи с бывшим учеником, передает KSN-TV.

По версии следствия, Бэрд в течение длительного времени манипулировала своим бывшим учеником, а в начале 2024 года совершила изнасилование.

Женщине предъявлены три обвинения, включая педофилию и сексуальное насилие со стороны учителя. Она внесла залог и находится на свободе.

Следующее судебное заседание назначено на 19 декабря.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что и.о. начальника ДУИС г. Астаны изнасиловал сотрудницу. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ведомства.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
