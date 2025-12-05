Американскую учительницу рисования обвиняют в изнасиловании своего ученика

В Канзасе учительница рисования Николь Бэрд предстала перед судом по обвинению в изнасиловании ученика, сообщает Zakon.kz.

Дело началось в мае, когда полиция получила информацию о ее связи с бывшим учеником, передает KSN-TV.

По версии следствия, Бэрд в течение длительного времени манипулировала своим бывшим учеником, а в начале 2024 года совершила изнасилование.

Женщине предъявлены три обвинения, включая педофилию и сексуальное насилие со стороны учителя. Она внесла залог и находится на свободе.

Следующее судебное заседание назначено на 19 декабря.

