Пленарное заседание Мажилиса – 18 января 2023 года

В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 18 января 2023 года проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят во втором чтении закон об органах военной полиции и сопутствующие ему поправки, а также изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель.



Рассмотрения ожидают также ратификации договоров: о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией, о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания между Казахстаном и Узбекистаном. А также ратификация Протокола между Правительствами Казахстана и Кыргызстана об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000).

Мажилисмены также примут в работу ряд новых законопроектов.



