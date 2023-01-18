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Пленарное заседание Мажилиса – 18 января 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 18 января 2023 года Фото: senate.parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 18 января 2023 года проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят во втором чтении закон об органах военной полиции и сопутствующие ему поправки, а также изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель.

Рассмотрения ожидают также ратификации договоров: о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией, о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания между Казахстаном и Узбекистаном. А также ратификация Протокола между Правительствами Казахстана и Кыргызстана об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000).

Мажилисмены также примут в работу ряд новых законопроектов.


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