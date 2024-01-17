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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 17 января 2024 года

Пленарное заседание Мажилиса – 17 января 2024 года Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана 17 января проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты примут к рассмотрению проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК".

Также подготовят заключения по проектам законов:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства.
  • О подготовке заключения по проекту Строительного кодекса.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства.
  • О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности".
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм.
  • О территориальной обороне РК.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам территориальной обороны.
  • О ратификации Договора между  Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.
  • О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством Турции о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
  • По проекту Водного кодекса.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охраны и использования водных ресурсов.
  • О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством РК и правительством РФ о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай от 24 декабря 2013 года.

Также рассмотрят проекты законов:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей" (первое чтение).
  • О проекте закона "О внесении дополнения в Кодекс "Об административных правонарушениях" (первое чтение).
  • О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков.
  • О ратификации протокола о внесении изменения в поглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.


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