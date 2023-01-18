В Туркменистане из-за холода массово заболевают солдаты срочной службы

К аномальным морозам, которые в настоящее время наблюдаются в Центральной Азии, оказалась не готова и армия Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

Температура воздуха в Туркменистане сейчас опускается до минус 25 и ниже. Для многих населенных пунктов это рекорд, сообщает Turkmen News.

"В большинстве воинских частей даже нет теплого туалета и душевых. Солдаты массово начали звонить родителям и жаловаться, что заболевают простудой и гриппом. При этом у них нет практически ничего необходимого, а родители не могут приехать и привезти нужные вещи из-за частичного или полного отсутствия пассажирского сообщения, из-за дороговизны услуг такси". Источники издания

Источники отмечают, что неготовность к морозам – не первый фактор, вызывающий недовольство туркменских солдат и офицеров. Многие военнослужащие сейчас вынуждены ютиться на съемных квартирах. Уровень зарплат оставляет желать лучшего. Старший офицерский состав получает около 4400-4500 манатов (599 тыс. тенге) в месяц, а офицеры младшего звена – до 1900-2000 манатов (266 тыс. тенге).

От мороза страдают, в частности, пограничники, служащие на границе с Афганистаном. Тем временем местные СМИ сообщают, что в самом Афганистане за последние дни из-за морозов погибли не менее двадцати человек. Среди них – дети, пастухи и люди, страдающие от наркотической зависимости. Насмерть замерзли не менее 4 тыс. голов крупного рогатого скота.

Не в лучшем положении находятся и туркменские школьники. Во многих школах страны нет центрального отопления, учителя на собственные средства и на деньги, собранные с родителей, устанавливают индивидуальные котлы. Но из-за низкого давления в системе газоснабжения трубы не греются, огонь в котлах постоянно гаснет. При этом у большинства родителей нет средств, чтобы купить детям теплую одежду. И даже те, у кого деньги есть, сталкиваются с тем, что в местных магазинах нет достаточного ассортимента курток и шапок. Как и среди солдат, среди детей растет заболеваемость простудой.

В ряде населенных пунктов, в частности, в Фарабе и Дяневе Лебапской области, в трубах замерзла водопроводная вода. Люди носят воду из колодцев. Для отопления в сельской местности не хватает не только газа, но и традиционного кизяка. Сейчас туркменские сельчане не держат так много скота, чтобы кизяка имелось в избытке. Они спасаются тем, что надевают по три-четыре слоя одежды.

Сообщается о сложностях с вызовом "скорой помощи" заболевшим. Из-за мороза спецавтомобили не заводятся.

В Узбекистане власти также оказались не готовы к аномальным холодам. 16 января Шавкат Мирзиёев уволил заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева, акима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева и руководителей компаний "Региональные электросети", "Узтрансгаз" и "Узбекнефтегаз".

Многие местные чиновники получили выговоры. Отключать электричество и газ в домах за долги временно запретили.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 13 января объявил выговоры руководителям нефтегазового сектора, однако какие именно недостатки были замечены в их работе, официальные СМИ не уточняют.