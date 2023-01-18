Каких специалистов остро не хватает в Казахстане?

По данным Минтруда, в декабре 2022 года на Электронной бирже труда размещено 106,1 тыс. вакансий и 36,6 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем спрос увеличился на 16%, а предложение уменьшилось на 27%, сообщает Zakon.kz.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года возросло как количество вакансий (+16%), так и количество резюме (+73%).

В разрезе отраслей больше всего потребность в кадрах зафиксирована в сельском хозяйстве (13,3 тыс. вакансий), предоставлении прочих видов услуг (10,3 тыс. вакансий) и среднем образовании (9,8 тыс. вакансий).

"Количество вакансий возросло в большинстве регионов. Так, за месяц в Туркестанской области прирост вакансий составил 170%, до 15,3 тыс., а в Алматинской области – 105%, до 10,6 тыс. При этом в четырех регионах (Туркестанской и Алматинской областях, городах Астана и Алматы) было размещено 44% от всех вакансий за месяц", – рассказала управляющий директор АО "Центр развития трудовых ресурсов" Александра Молчановская.

Она отметила, что в декабре во всех регионах, кроме столицы, наблюдалось снижение активности соискателей.

Так, больше всего уменьшилось количество резюме в Алматинской (-48%), Карагандинской (-47%), Восточно-Казахстанской (-45%) и Туркестанской областях (-45%). При этом Туркестанская область (3,3 тыс.) наряду с Алматы (3,4 тыс.) и Астаной (5,7 тыс.) продолжили лидировать по числу опубликованных резюме.

"В декабре высокий спрос наблюдался в отношении квалифицированных работников – 55%, или 58,7 тыс. вакансий, требовали наличия у соискателей профессиональной квалификации. Однако данный показатель все же ниже, чем в предыдущем месяце, когда потребность составляла 69%, или 63,2 тыс. вакансий. При этом на 69%, или 19,3 тыс., был отмечен рост спроса на неквалифицированный труд", – отметила Александра Молчановская.

В целом с высокой нехваткой специалистов столкнулись несколько регионов, в числе которых Туркестанская (15,3 тыс. вакансий и 3,3 тыс. резюме), Алматинская (10,6 тыс. вакансий и 1,6 тыс. резюме) и Карагандинская области (7 тыс. вакансий и 1,1 тыс. резюме), а также г. Алматы (10,3 тыс. вакансий и 3,4 тыс. резюме).

Среди квалифицированных работников в декабре высоким спросом пользовались агенты по недвижимости (2,9 тыс. вакансий), социальные работники (1,3 тыс. вакансий), охранники (1,2 тыс. вакансий), санитары (1,2 тыс. вакансий), повара (1,1 тыс. вакансий), а также воспитатели и их помощники – 1,1 тыс. и 851 вакансий соответственно. Среди соискателей в поиске были в основном водители автомобилей, продавцы, бухгалтеры и юристы.

"Стоит отметить, что, несмотря на общее превалирование спроса над предложением, в декабре в заметном избытке оказались вахтеры (268 вакансий и 561 резюме), HR бизнес-партнеры (22 вакансии и 153 резюме) и учителя физкультуры (106 вакансий и 231 резюме)", – поделилась Александра Молчановская.

Активность соискателей также различалась в разрезе гендера по регионам.

Так, если в Западно-Казахстанской (69%), Атырауской (65%), Улытау (62%) и Актюбинской областях (61%) чаще размещали свое резюме именно мужчины, то относительно большое количество соискателей из числа женщин наблюдалось в мегаполисах, где превалирует сфера услуг, – Шымкент (59%), Астана (53%), а также в областях Абай (56%) и Алматинской (53%).

Почти треть размещенных резюме принадлежала молодежи от 16 до 28 лет (10,8 тыс. резюме), 42% (15,5 тыс. резюме) – соискателям среднего возраста (до 44 лет). Только 9% (3,3 тыс. резюме) всех резюме были от лиц предпенсионного возраста.

Согласно данным Электронной биржи, в декабре наибольшую заработную плату ожидали генеральные директора (~2,8 млн тенге), комплектовщики товаров (~2,4 млн тенге), монтажники окон (~1,8 млн тенге), в то время как со стороны работодателей высокие оклады предлагались начальникам цехов в сфере промышленности (~832 тыс. тенге), главным технологам (~700 тыс. тенге), руководителям технической сферы (~650 тыс. тенге) и промышленным альпинистам (~650 тыс. тенге).

Таким образом, декабрь отметился повышенной потребностью в кадрах при достаточно низком предложении как в разрезе регионов, так и профессий.

При этом в Центре развития трудовых ресурсов заметили, что конец года обычно характеризуется снижением деловой активности с постепенным восстановлением в начале следующего года.