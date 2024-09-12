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Учителя, медики, повара и бухгалтеры: каких специалистов не хватает в Казахстане

изображение человека, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 15:32 Фото: freepik
Сегодня на рынке труда больше всего открыто вакансий в сфере образования – только за август 2024 года на электронной бирже труда было размещено 15 тысяч предложений для учителей начальной и средней школы, сообщает Zakon.kz.

Немного статистики. В 2024 году в Казахстане трудоспособными считаются 11 миллионов граждан (10 922 950 человек на начало года). Из них доля молодежи составляет фактически половину (5 365 766 человек на начало года).

Всего в РК сегодня заключено 5 647 235 активных трудовых договоров. Количество активных вакансий на портале Enbek.kz сегодня составляет 45 216, а количество активных резюме — 240 395.

Налицо увеличение предложения сразу по нескольким сферам. Только в августе было размещено 131,8 тыс. вакансий и 129 тыс. резюме. В сравнении с предыдущим месяцем количество вакансий возросло на 26% (27,4 тысяч), а количество резюме сократилось на 3% (3,5 тысяч).

Заметный рост спроса пришелся на высококвалифицированные кадры в сфере образования, и это можно связать с наступлением нового учебного сезона, полагают специалисты. От организаций общего и среднего образования было размещено более 15 тысяч вакансий. В числе наиболее востребованных профессий оказались:

  • учителя математики (3,3 тыс. вакансий);
  • воспитатели (3 тыс.);
  • учителя начальных классов (2,3 тыс.);
  • русского языка и литературы (2,2 тыс. вакансий).

Характерно, что количество вакансий в регионах возросло повсеместно, за исключением СКО, где наблюдается сокращение на 99 единиц. Наибольший рост вакансий зафиксирован в Алматинской области, где их число увеличилось на 98% (4,2 тысячи).

А вот по количеству вакансий лидирует Астана (11,4 тыс. вакансий), Алматы (9,1 тыс.) и Карагандинская область (10,8 тыс. вакансий).

Важно понимать, что из-за увеличения количества детей в Казахстане (последствия "бэби-бума" в начале 2000 годов) сегодня наблюдается высочайшая потребность в работниках сферы образования.

Согласно базового сценария "Краткосрочного прогноза вакансий на 2024 год", разработанного специалистами Enbek.kz, наибольшая совокупная потребность в наемных работниках в 2024 году формируется в сферах:

  • образования (364 тыс. вакансий);
  • здравоохранения (105 тыс. вакансий);
  • прочих индивидуальных услуг (91 тыс. вакансий);
  • обрабатывающей промышленности (89 тыс. вакансий);
  • торговли и сельского хозяйства (по 86 тыс. вакансий).

Наиболее востребованные в 2024 году квалифицированные профессии, согласно прогнозу, выглядят следующим образом:

  • учителя средней школы по общественным наукам (31 тыс. вакансий);
  • воспитатели в дошкольном образовании (27 тыс.);
  • средний медицинский персонал по уходу (23 тыс.);
  • учителя начальной школы (20 тыс.);
  • работники по уходу за больными, за исключением на дому (19 тыс.);
  • учителя средней школы по естественным наукам (17 тыс.);
  • учителя средней школы по математическим наукам (16 тыс.);
  • бухгалтеры (15 тыс.);
  • повара (13 тыс.);

Как видно, самыми востребованными квалифицированными профессиями являются профессии сфер образования, здравоохранения, а также бухгалтеры и повара.

Ранее мы рассказали о том, что к 2030 году 37% рабочей силы в Казахстане будут представлять люди из поколения Z, для которого более важна свобода, чем стабильное рабочее место.

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