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Звезда "Мстителей" Джереми Реннер выписался из больницы

Джереми Реннер выписался из больницы Фото: Twitter/JeremyRenner
После двухнедельного пребывания в больнице актер Джереми Реннер вернулся домой, сообщает Zakon.kz.

Об этом Реннер рассказал у себя в соцсетях. Актер сообщил, что вместе с семьей смотрел премьеру второго сезона сериала "Мэр Кингстауна", где он играет главную роль.

Ранее в Сети начали распространяться слухи о том, что актеру могут ампутировать ногу

Джереми Реннер попал в аварию, когда после снегопада начал расчищать снег на собственной снегоуборочной машине.

В один момент он вышел из транспорта. Машина начала съезжать по склону, актер попытался остановить ее и попал под колеса.

Врачи называли состояние Джереми очень тяжелым, но стабильным.

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