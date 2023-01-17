Токаев встретился с зампремьера ОАЭ

17 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев встретился с заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном. Встреча прошла в рамках официального визита главы государства в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров главы государства с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.



Фото: akorda.kz

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений между Казахстаном и Эмиратами. Подчеркнута необходимость активизации работы по реализации совместных инициатив и проектов в различных секторах экономики.

Президент Касым-Жомарт Токаев в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом прибыл 15 января 2023 года.

