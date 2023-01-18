Как безопасно избавиться от тараканов и клопов

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области на странице в Instagram 18 января подготовил памятку о том, как вывести тараканов и клопов из дома, никому не навредив, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сказано, что, если по кухне пробежал один таракан, то в борьбе помогут и народные средства. К примеру, борная кислота, нашатырный спирт.

Но уже при появлении на обоях, посуде или мебели мелких черных точек (продукты жизнедеятельности тараканов), в углах и щелях – кладок с яйцами, увеличении количества "гостей" следует купить специальный препарат (инсектицид) или вызвать дезинсектора.

Работая самостоятельно, как отмечают специалисты, необходимо соблюдать правила безопасности.

"Обрабатывайте квартиру в перчатках и маске. После применения химикатов тщательно вымойте руки и лицо, примите душ, прополощите рот, проветрите помещение, постирайте одежду". Пресс-служба ДСЭК Акмолинской области

Стоит отметить, что инсектициды делятся на классы.

Препараты 1-го (чрезвычайно опасные) и 2-го (высокоопасные) классов применяются только в экстренных случаях и только профессионалами. Они не предназначены для использования в помещениях, могут навредить здоровью и даже привести к летальному исходу.

3-й класс опасности – умеренно опасные средства. Они чаще всего встречаются на полках специализированных магазинов.

Покупайте препараты для борьбы с насекомыми только в специализированных магазинах. Проверяйте срок годности, цельность упаковки. Действуйте только по инструкции.

Также сказано, что перед дезинсекцией стоит провести влажную уборку: если в доме будет пыльно, то химикаты не подействуют.

"Посуду, еду, корм для животных, детские игрушки и предметы личной гигиены лучше завернуть в пакеты и убрать в шкафы. Технику тоже стоит накрыть пакетами или пленкой, чтобы не произошло замыканий. Постельное белье и мебельные чехлы нужно снять, тщательно постирать или прокипятить, особенно если вы боретесь с клопами". Пресс-служба ДСЭК Акмолинской области

Кроме того, нужно проверить личную библиотеку: если на страницах вы увидите следы жизнедеятельности насекомых, от книги придется избавиться.

Откройте шкафы и тумбы, выдвиньте ящики, так препарат доберется до самых труднодоступных уголков. Протрите влажной тряпкой все поверхности, до которых вы часто дотрагиваетесь: столы, стулья, дверные ручки, подоконники и т. д. Еще раз перестирайте постельное белье и чехлы от мебели.

Эксперты предупреждают: если проблема коснулась только вас, все равно стоит предупредить соседей.





"Борьбу с насекомыми, особенно с клопами, лучше доверить профессионалам. При намеке на отравление обязательно вызывайте скорую помощь", – заключили в ДСЭК.