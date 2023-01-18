Могут ли пенсионеры снимать половину накопленной пенсии?

Информация о том, что действующие пенсионеры могут снимать половину пенсионных накоплений из ЕНПФ, – фейк, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ЕНПФ, свои накопленные пенсионные средства пенсионеры Казахстана могут снимать для улучшения жилищных условий или для лечения. При этом должен быть соблюден ряд условий.

"Размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан. При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора". ЕНПФ

В Казахстане остаются граждане, достигшие пенсионного возраста, которые не обратились в ЕНПФ за выплатами. Для оповещения таких граждан фонд через "Правительство для граждан" рассылает SMS-оповещения и предлагает дать согласие на выплаты в проактивном формате.