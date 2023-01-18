Депутат предложил запретить акимам занимать должность более пяти лет

Озвучивая на пленарном заседании Мажилиса Парламента Казахстана депутатский запрос, Ерлик Омиргали предложил установить для акимов ограничение на нахождение в должности одним пятилетним сроком, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен считает, что акимов надо ограничить в нахождении на их должности определенным сроком.

"Предлагаем правительству инициировать ограничение нахождения в должности акима области, города республиканского значения одним пятилетним сроком". Ерлик Омиргали

Также он предлагает установить запрет акимам областей, городов состоять в политических партиях на период пребывания в этой должности.

"Одной из острейших проблем государства стала монополизация не только экономики, но и политики. Какие бы не происходили экономические кризисы, все 30 лет Казахстана одна и та же партия монополизировала власть". Ерлик Омиргали

Депутат напомнил, что именно против этой практики был направлен целый ряд конституционных инициатив президента Касым-Жомарта Токаева, начиная от запрета главе государства состоять в политической партии, а акимам – возглавлять местные филиалы партии власти, и заканчивая участием в разных парламентских партиях в составе правительства.



" В обществе высказывается справедливое требование применить аналогичный подход и к акимам, поскольку на уровне областей и города отмечается значительная концентрация власти в их руках. Речь идее не просто о запрете возглавлять филиалы партии, но и выходе акимов из партии власти на период занятия должности по аналогии с президентом, а также об определении максимального однократного срока, который должен быть меньше президентского". Ерлик Омиргали

На его взгляд, акимы, как и глава государства, должны на своей должности служить всем гражданам своего региона, а не только своего окружения. Депутат подчеркнул, что согласно закону о местном госуправлении и самоуправлении, акимы являются представителями президента на местах. Возникает вопрос: как могут являться членами партии представители того, кому самому запрещено состоять в партиях? В связи с этим возникает правовая коллизия, которую требуется устранить.

17 января премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов раскритиковал акимов Улытауской и Западно-Казахстанской областей за неосвоение выделенного бюджета на программу "Ауыл – Ел бесігі".