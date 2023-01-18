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Министр внутренних дел Украины погиб при крушении вертолета

вертолет рухнул в Киевской области Фото: Twitter/TT_TTINFO
18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, его заместителем Евгением Ениным, сообщает Zakon.kz.

По данным главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, разбился вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент известно о 16 погибших, в том числе двух детей. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.

Все специализированные службы работают на месте.


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