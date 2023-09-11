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В России при крушении вертолета погиб человек

в России упал вертолет Фото: pixabay
10 сентября в Вологодской области разбился вертолет Robinson. Известно об одном погибшем, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", мужчину не могли найти, так как воздушное судно после падения полностью погрузилось в воду.

"Тело погибшего было зажато в вертолете. Он приехал в Вологодскую область на отдых из Архангельска. В авиапроисшествии пострадали Тахар Алтыев и Сергей Щелок. Их госпитализировали в Вожегодскую центральную районную больницу с серьезными травмами", – рассказал изданию источник.

Состояние Щелока оценивается как тяжелое. У него повреждены грудь и нижние конечности. У Алтыева раны головы, он в состоянии средней тяжести.

Вертолет принадлежит Щелоку, у которого были права на управление. По предварительной версии, вертолет летел низко над поверхностью воды, задел ее и утонул.

Ранее сообщалось, что в Венгрии во время авиашоу упал и взорвался самолет. Погибли два человека, еще четверо пострадали.

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Елена Беляева
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